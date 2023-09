El pasado 31 de agosto, Bang & Olufsen inauguró su primera tienda en Ibiza. Ubicado en una las zonas más transitadas de la ciudad -en la avenida de Bartomeu de Roselló, número 5-, este nuevo punto de venta se sumo a la gran oferta de marcas de lujo que presenta Ibiza, ofreciendo una experiencia retail superior tanto a residentes como a visitantes.

Un círculo exclusivo de clientes, celebridades y amigos de la marca, acudieron a la inauguración de la nueva boutique de esta firma danesa. La dj y modelo internacional Cristina Tosio fue la anfitriona de la inauguración y la encargada de introducir a los invitados en el universo de esta marca de lujo a través de una lista de reproducción diseñada exclusivamente para la ocasión.

La nueva tienda de B&O en Ibiza abrió sus puertas el pasado 19 de julio. Desde entonces, turistas y residentes se han acercado a ella para conocer, probando y disfrutando, la exclusiva oferta de productos de lujo de audio e imagen que ofrece esta marca, referente mundial en diseño.

B&O ha trasladado los valores de la marca -lujo, innovación y diseño- a este nuevo punto de venta con el objetivo de ofrecer una revolucionaria experiencia retail.

La tienda ibicenca está concebida para el disfrute de sus clientes. Cuenta con una oferta de productos "On the go", pensada para quienes están de paso y buscan la mázima calidad, potencia y portabilidad. También ofrece una línea "Flexible", con productos versátiles para el hogar. Por último, con los productos de la marca "Stage", que incluye sistemas de cine en casa y altavoces de alta gama, podrás vivir una experiencia sublime.

En B&O cuentan además con un equipo formado por grandes profesionales que asesoran y buscan los productos que mejor se adaptan a las necesidades y gustos de cada cliente.

B&O despliega con esta nueva tienda en Ibiza todo su saber hacer en el universo del lujo, con productos y proyectos de alto nivel, tanto para particulares como empresas que busquen la mejor calidad acústica con un diseño exquisito.