La cúpula de Podemos en Baleares ha decidido poner sus cargos a disposición del Consejo Ciudadano Autonómico. En la práctica esto significa que la dirección actual presenta su dimisión y solo queda que el máximo órgano del partido ratifique su decisión.

El objetivo es alargar el proceso para que no haya una lucha interna que dificulte las aspiraciones de cara a las elecciones generales y elegir a la nueva dirección pasado el 23 de julio.

Después de la larga reunión de ayer, en el partido ha quedado claro que los dirigentes actuales no pueden seguir al frente de la formación morada y, por tanto, el próximo diez de mayo se reunirán para analizar el resultado de las elecciones y dirimir el futuro del partido, que pasa inevitablemente por dar el relevo a perfiles nuevos.

Resultados catastróficos

La coordinadora autonómica de Podemos en Baleares, Antònia Jover, ha comparecido esta mañana junto a los principales representantes del partido después de tres días de absoluto silencio y ha confesado que "hubiera dado un paso atrás si no tuviéramos las elecciones generales". Considera que no pueden afrontar los inminentes comicios con un partido "deshecho" y apunta a una renovación total de la dirección a partir del 23 de julio. De momento, Jover ha convocado el consejo ciudadano autonómico -formada por 29 personas- para debatir sobre la debacle electoral y poner su cargo a disposición del partido.

Jover ha calificado los resultados de "catastróficos" aunque niega haber perdido el pulso con la calle. En este sentido, no ha realizado una gran autocrítica sobre su labor al frente de Podemos, sino que ha lamentado que "no hemos sabido ilusionar y llenar de alegría" a los votantes, que han optado por la abstención. Además, ha vuelto a afirmar que sin ellos no es posible reeditar el Govern del Pacto porque son "el único partido con valentía para afrontar el problema de la vivienda o fortalecer los servicios públicos".

En este sentido, ha asegurado que las propuestas electorales han sido "correctas" aunque consideran que "no hemos sabido hacerlas llegar a la ciudadanía" y que los candidatos "no eran muy conocidos". Además, creen que los votantes "no han premiado la gestión" pese a haber sido "muy buena", y aseguran que el principal fallo ha sido "no saber ilusión ni generar esperanza" en una campaña centrada en temas nacionales.

Sobre una integración en Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, la coordinadora autonómica ha expresado que están a la espera de lo que diga la dirección estatal de Podemos. Pese a ello, cree que los ciudadanos están esperando la unión y pide que se haga "lo antes posible".

Iremos a decir que los resultados han sido malos y nos teneis que decir si se hace efectivo ahora o despues de las generales