Que vuelvan los kioscos

Septiembre es el mes del reseteo, del retorno a la añorada rutina. Cuando era pequeño, también era el momento álgido de la colección de cromos de la Liga. Llegaba el domingo y tenía un motivo perfecto para acompañar a mi padre a comprar los periódicos en el quiosco. Allá despachaba Ignacio, apenas dos ojillos huidizos entre aquella mata de pelo rematada con una espesa barba rojiza. Si caían un par de sobres de cromos entre la espesura de todas aquellas páginas y suplementos dominicales, fiesta absoluta. Ignacio tenía una pierna mucho más larga que la otra. El día que lo descubrí, la primera vez que le vi salir de su cubículo para cerrar las puertas del quiosco, me quedé de piedra. El hombre de los periódicos y la cojera. Un personaje formidable para una mente infantil.

Me acordé de Ignacio el otro día, cuando iba recorriendo las calles de Ibiza en busca del número de septiembre de la revista Gigantes. Traía un especial muy exhaustivo sobre la nueva temporada de la Liga ACB de baloncesto y necesitaba esa jugosa información para ganar a mis colegas al ‘fantasy’ que nos da la vidilla durante toda la temporada. Mientras mis amigos mandaban fotos fardando de su ejemplar, yo me volvía loco buscando el mío. ¿Pero es que no hay ni un puñetero quiosco en esta ciudad?

Luego salen los informes Pisa de turno y nos echamos las manos a la cabeza porque los chavales son incapaces de razonar cosas sencillas. Que sí, que está claro que las redes sociales y la inteligencia artificial nos están perforando el cerebro con una contundencia que ni siquiera somos capaces de comprender por ahora. Pero digo yo que tampoco estaría mal que todos, pequeños y mayores, tuviéramos a mano la lectura y las letras, así en general. Porque no me refiero solo a los benditos libros, también a los periódicos, a las revistas, incluso a los pasatiempos. Un solo crucigrama contiene más conocimiento que los contenidos de todas las redes sociales juntas. Me pregunto qué habrá sido del quiosco de Ignacio, pero al hacerme esa pregunta me estoy haciendo el inocente. Porque ya sé la respuesta.