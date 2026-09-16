Opinión | Tribuna
L’informe Fènix: Com el model turístic actual està empobrint les Pitiusas
Teniu la sensació que a Eivissa es viu pitjor ara que fa uns anys? Possiblement sí, molts la tenim, aquesta sensació. No repetirem les causes. Tots les coneixem.
Recordau? Aquell temps que, en anar pel món i dir que érem d’Eivissa o de Formentera, ens miraven amb una certa enveja, imaginant les nostres illes com un lloc de pau i tranquil·litat? Ara, en canvi, ens observen amb commiseració. Què ha canviat? Què hem deixat canviar, per aquest canvi d’imatge?
Idò bé, la imatge i el malestar actuals no són només una sensació. Ara, un grup d’economistes de diverses universitats catalanes ha fet un estudi i ho ha explicat amb dades reals i contrastables.
Aquest estudi és l’Informe Fènix (informefenix.cat), i en ell els autors quantifiquen els costos socials i econòmics del model turístic que patim a les Balears.
Expliquen com un model de turisme de masses basat en molta afluència de turistes i treballadors amb sous molt baixos está empobrint la nostra societat, i per què l’augment de l’activitat econòmica no repercuteix en el benestar general de la població.
La renda per càpita a les Balears és ara inferior a la mitjana europea, quan l’any 2001 estava un 23% per sobre. I, a més, s’ha agreujat el problema de l’habitatge, de la saturació dels serveis, del consum de drogues, dels problemes de mobilitat..., alhora que la possibilitat de fractura social és cada vegada més gran.
L’estudi inclou també una projecció per a l’any 2050 explicant com pot ser el nostre futur econòmic si continuam amb l’actual model de desenvolupament.
Finalment, els autors fan tota una sèrie de propostes per recuperar el pols econòmic per tal que la nostra societat pugui remuntar, socialment i econòmicament fins als llocs on era fa vint-i-cinc anys.
És un informe clar i valent, que aquest dimecres dia 16, a les 19 h, a la seu de la Universitat de les Illes Balears (carrer del Calvari, núm. 1) ens presentaran dos dels seus autors: Miquel Puig, doctor en economia per la UB, i Guillem López Casasnovas, catedràtic emèrit d’Economia de la UPF. Presentarà l’acte Joan Serra Mayans, economista, empresari i exconseller de Política Empresarial i Activitats del Consell d’Eivissa.
L’assistència serà lliure i tots hi estau convidats.
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