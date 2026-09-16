Ibiza debe poner fin a todo crecimientode forma inmediata

La población de Ibiza ha aumentado en 50 años en 85.000 personas. Hemos pasado de 75.000 en 1976 a más de 163.000 en la actualidad, y cada año se incrementa el número de personas que se quedan en la isla.

Desde entonces no se ha parado de protestar por ese aumento de población y, especialmente, por el desorden caótico y sin control que se ha llevado a cabo en cualquier zona de la isla; crecimiento totalmente anacrónico y bestial a medida que aumentaba el poder adquisitivo, sin que ninguna autoridad hiciera nada para evitar el descalabro anunciado sin un freno que evite la actual situación de total batacazo en todas las zonas. Ese freno no llegó nunca y ahora hay que construir en solares rústicos porque falta ya terreno urbano para más fincas. Es algo impensable y totalmente inaudito por lo negativo que supone para el conjunto de la isla y su colectividad.

No necesitamos ese crecimiento rodeado de sinrazón y despropósito. No lo queremos. Como novedad, una asociación de chicos muy jóvenes ha tomado la iniciativa para continuar con la lucha contra la destrucción total de la isla.

La Associació de Jóves d’Ibiza (AJE) ha convocado una manifestación para el próximo domingo 20 de septiembre a las 18 horas en Vara de Rey con el fin de expresar el rechazo a la ampliación del aeropuerto de Ibiza y reivindicar, al mismo tiempo, un cambio de rumbo en el modelo de crecimiento de la isla.

Para la AJE, ampliar la capacidad aeroportuaria supondría apostar nuevamente por un modelo basado en el incremento constante de visitantes, pese a que la isla ya afronta importantes problemas de saturación durante todos los meses. Hace ya algunos años que las carreteras están congestionadas, faltan viviendas asequibles, existe una presión exagerada sobre los recursos hídricos, hay una generación interminable de residuos y una exagerada y creciente ocupación del territorio

Somos incapaces de ofrecer una vida digna a los residentes.

La asociación debería plantearse, si no lo hace ya, una cuestión de fondo y muy importante: ¿qué sentido tiene seguir multiplicando ilimitadamente el número de turistas si Ibiza tiene cada vez más dificultades para ofrecer una vida digna para sus propios residentes?

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales símbolos de la contradicción que vive Ibiza. Mientras continuamos siendo uno de los grandes destinos turísticos, muchos jóvenes encuentran serias dificultades para poder emanciparse y desarrollar su proyecto de vida en una vivienda propia.

Esta movilización juvenil pretende poner voz precisamente a ese cada vez mayor malestar. La AJE reclama que el futuro de Ibiza no se decida únicamente en función de las cifras de turistas, las conexiones aéreas o los indicadores económicos, sino teniendo en cuenta los límites ambientales y sociales de una isla con recursos finitos sobrepasados ya desde hace varios lustros.

La manifestación del 20 de septiembre aspira, por tanto, a convertirse en algo más que una protesta contra una infraestructura concreta o contra un modelo determinado. Es una reivindicación por otra manera de entender el futuro de Ibiza: un modelo que ponga en el centro a los ibicencos, proteja el territorio y deje de considerar el crecimiento turístico ilimitado como la única vía de desarrollo.

Hace muchos años que se mezclan el disgusto y la rabia entre muchas personas y debe llegar ya la hora de que no solo digamos basta, sino que entre todos decidamos dejar de crecer y urbanizar en cualquier rincón de la isla.

O decimos basta ya, ‘Prou’ sin más remilgos, o seremos deglutidos por el dinero y la superficialidad sin objetivos, llegando a ser incapaces de salir de esta podredumbre social.