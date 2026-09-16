Las criadas de Penélope

Entre Circes y Penélopes ha transcurrido el verano cinematográfico. La relectura que Christopher Nolan ha hecho de la Odisea, una más a lo largo de los siglos, ha devuelto al imaginario popular contemporáneo algunos de los arquetipos femeninos ancestrales. El de la bruja, encarnada por Circe, que ve el alma de los hombres y descubre sus miserias, libre y sabia, siempre perseguida, y el de la esposa fiel y astuta, que se entrega en cuerpo y alma a mantener las manos codiciosas lejos del patrimonio de su dueño y señor.

El retrato que Christopher Nolan hace de los personajes femeninos de la Odisea está al servicio de la esencia de la película, que es su mensaje antibelicista. El director no se entretiene en explorar sus almas. Las utiliza, con mucha habilidad, como instrumentos en los que resuena la vulnerabilidad del guerrero, envuelto en su propia oscuridad y cuyo mayor heroísmo reside, no en la gesta militar y la conquista, sino en la lucha interna que libra para sobrevivir a sus víctimas y al espanto de sí mismo.

Tal y como Nolan nos la presenta en «The Odissey», Circe es la hechicera que revela al protagonista la verdadera naturaleza del ser humano; Calipso es la ninfa que le ofrece el bálsamo del olvido y en Penélope habita la esperanza y la conciliación.

Los mitos milenarios, enraizados en los orígenes de la humanidad, se nos ofrecen a través del tiempo para que hagamos uso de ellos libremente y para que, al mirarnos en ellos, nos descubramos a nosotros. Ahí radica su éxito y su atemporalidad. Los hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Admiten sesgos e interpretaciones inacabables y la literatura ha sabido aprovechar esa disponibilidad.

«Penélope y las doce criadas», de la canadiense Margaret Atwood, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2008, es un buen exponente de ello. Se publicó en 2005, formando parte de una colección de la editorial Canongate, en la que autores contemporáneos reescriben mitos clásicos. Atwood eligió el de Penélope, que, bajo su mirada literaria, se presenta ahora como una matrona resabiada, que se burla del marido mediocre y embustero, dado a la ebriedad y a la exageración. Así la Odisea se convierte en un relato muy distinto, ni admirable ni memorable. Todo lo contrario. Penélope y Odiseo, tal y como los dibuja Atwood, son tipos mezquinos. Ella, manipuladora y cruel, expone a sus criadas a sus enemigos en su propio beneficio y las entrega para asegurarse su silencio. Él, ridículo y mezquino.

Toda grandeza humana esconde indignidades y vergüenzas, alerta Atwood. Desconfíe. A los pies de los héroes y los señores siempre hay una multitud de miserables, cuya desgracia cimenta la gloria de aquellos.