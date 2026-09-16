El listado de ciudadanos que habitamos de forma regular en la isla podría rellenar algunos cuadritos de un mapamundi. Más de un lado que de otro, prevaleciendo la nacionalidad española, y dentro de ese conglomerado quiero pensar que los autóctonos suman más que los venidos de otras tierras, de las de aquí. De allá son menos, pero también con idiosincrasias muy diferentes con las que convivimos bajo el lema «qué bien se vive en Formentera». ¿Y en invierno? Te preguntan los apócrifos que intentan averiguar si vale la pena convertirse en residentes. Respóndeles con un «bien…» arrastrado para que no se contagie el entusiasmo y decidan cerrar su vida allí para traerla aquí. Dejémosles con la duda existencial. Pero entre los foráneos hay personajes de todo pelaje. Esto no quiere decir que entre los «payeses» no los haya también, pero, a mi entender, lo disimulan por aquello de la «tradición» bien entendida. Uno busca y rebusca en el nomenclátor de «extraños» en la isla y aparecen personajes que son dignos de mención o que son objeto de una larga reflexión. El domingo, fiesta de guardar, un grupo de romeros de la Virgen del Rocío, llegados de cualquier lugar devoto de la «blanca paloma», hicieron entrega a la iglesia de Sant Francesc de la imagen de esa virgen bendecida en la ermita del Rocío de Gelves. Un recorrido de fin de semana con la devoción, la fiesta, la música rociera en un «todo incluido» que atrajo a muchos de los que aquí moramos y que tuvo como colofón la misa rociera con los «rocieros» y la Colla dels Xacoters de Formentera, y la presencia de las autoridades (civiles, eclesiásticas y militares). Tras lo cual se sirvió «un vino español», como rezaban las invitaciones en otra hora y que consistió en un aperitivo aderezado con el típico «rebujito» ferial. Para que esto sucediera un domingo a eso de las doce del mediodía, una persona, Charito, que da nombre a este artículo, tuvo que poner el empeño, la ilusión y su capacidad de convocatoria por las sevillanas de la marisma rociera y por esta isla donde reparte sonrisas, empatía, ganas de colaborar con la sociedad y ese ir y venir de Madrid, donde vive habitualmente cuando no está en Formentera. Personaje, singular, porque atreverse a esta movida, junto a las dos escuelas en Togo a modo de ONG, conlleva un punto de singularidad que seguramente otros, hablo por mí, somos incapaces de conseguir. Pero ahí está el éxito de la misión ‘el Rocío en Formentera» que todos pensamos que será ya una cita en nuestro calendario para años venideros. Yo les invito.