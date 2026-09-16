AENA ha enloquecido: quiere reventar Ibiza

Lo primero que hay que saber de AENA es que se trata de una empresa (público-privada, sí, pero empresa al fin y al cabo), cuya principal finalidad es la de aumentar sus beneficios sea como sea. Exactamente igual que un banco o una fábrica de yogures. Bajo su envoltorio de servicio público para asegurar la conectividad aérea de los españoles (que es su supuesta misión primordial) subyace un objetivo menos confesable: ganar todo el dinero posible, sin detenerse a mirar los impactos que puede provocar.

El nuevo plan de ampliación del aeropuerto permitirá una capacidad de casi diez millones de pasajeros, tal y como figura en su documentación. Es una auténtica barbaridad. Y, sin embargo, esa cifra no es real. Serán muchos más. Posiblemente, hasta el doble, unos 20 millones de pasajeros. ¿Por qué? Porque, sencillamente, la terminal actual estaba prevista para un movimiento máximo de 5,7 millones y, en cambio, se ha llegado ya a casi diez millones. Por tanto, ¿qué hace pensar que no volverá a suceder lo mismo con el nuevo plan ahora en trámite?

No hay actualmente ninguna amenaza para la isla de Ibiza tan exagerada ni preocupante como la ampliación del aeropuerto. La patraña alegada por AENA de que, en realidad, no se va a ampliar su número de pasajeros, sino que solo se harán mejoras de seguridad, solo es creíble para personas sin alfabetización o para algunos políticos insulares que se dejan convencer con dos palmadas en la espalda y dos frases conciliadoras.

Como empresa que es, ¿qué sentido tiene para AENA hacer una inversión multimillonaria si no es para aumentar muy considerablemente sus ingresos, cosa que solo sucederá con más pasajeros? Es más: con muchísimos más pasajeros. Si no, las cuentas no cuadran. Hace falta tener la inteligencia de un lactante para creer que duplicar el número de puertas de embarque solo es por razones de seguridad.

El peligro que conlleva tan salvaje ampliación reside en que, a la masificación actual que padece Ibiza en verano (la más acusada de toda España, con diferencia), se añadirá ahora la supermasificación derivada de la ampliación del aeropuerto. Si ahora ya no hay servicios públicos suficientes debido a la avalancha que sufrimos todos los veranos, ¿cómo vamos a hacer frente a una avalancha multiplicada por dos? Cualquier esperanza de aligerar lastre turístico se arruinará para siempre. Asistiremos a un estallido que hará inútil cualquier política de contención que pueda haberse emprendido, si es que hay alguna.

Para hacerse una idea de cómo actúa AENA, baste decir que mientras a Ibiza se le impondrá (porque no lo quiere nadie) un macroaeropuerto de coste multimillonario, a otras terminales de España, como la de Badajoz, se le deniega algo tan simple y necesario como un sistema antiniebla, básico para la seguridad aérea y que vienen reclamando las instituciones extremeñas. ¿Por qué? Porque eso no generará ingresos a AENA y atiborrar Ibiza con más turistas, sí.

Esa es la dinámica con la que funciona AENA, solo preocupada por repartir dividendos entre sus accionistas, entre los cuales abundan fondos de inversión de esos que no tienen cara ni ojos y representan la versión más salvaje del capitalismo extremo. La parte privada de este organismo parece estar chafando a la parte pública, que ni está ni se la espera.

Dos son los grandes enemigos de nuestra isla: AENA y las discotecas. La primera, porque no para de aumentar el número de asientos todos los veranos con destino a nuestra isla, intensificando de manera constante la saturación y congestión de nuestro diminuto territorio, como si en vez de tener solo 40 kilómetros de longitud, Ibiza fuera una capital continental. Y las segundas, porque cuanto más aumente la avalancha turística, más podrán ir creciendo de tamaño y aumentando sus aforos hasta límites estrambóticos. En realidad, macrodiscotecas y macroaeropuerto son dos despropósitos que se alimentan mutuamente. Y cada grupo de turistas de discoteca que llega a la isla expulsa a un grupo de turismo familiar. Esplendoroso futuro el que nos aguarda.

No caben medias tintas ni intentos de contemporizar con quienes impulsan este desaguisado. Solo mostrando un rechazo rotundo, unánime y claro hay alguna esperanza de frenar la amenaza. Por supuesto, los políticos son quienes tienen la primera responsabilidad de ello, pero también los empresarios locales, los residentes que buscan una vivienda a precios asequibles, los agricultores que se quedan sin agua, los ciudadanos que han de esperar para operarse porque el hospital está saturado o quienes se quedan sin coche durante meses, esperando su turno en talleres colapsados. El exceso de turismo y no otra cosa ha hecho de Ibiza una verdadera ruina social. Y ahora, nos espera el doble.