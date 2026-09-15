Opinión | Tribuna
IA: ¿desaceleración o carrera sin control?
Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, ha planteado la necesidad urgente de reducir el ritmo al que se desarrollan las capacidades de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Su propuesta no consiste en detener la investigación, sino en acompasar su desarrollo a la capacidad de la comunidad científica y de los poderes públicos para evaluar sus riesgos. Propone evaluaciones independientes, estándares comunes de seguridad, mayor coordinación entre empresas y gobiernos y acuerdos internacionales que establezcan límites verificables para determinadas aplicaciones. Sam Altman, de OpenAI, ha respaldado el planteamiento y ha anunciado que su compañía permitirá también evaluaciones externas, y Elon Musk también se ha sumado al llamamiento.
Esta propuesta responde al rápido aumento de las capacidades de la IA, que ya puede actuar con cierta autonomía, utilizar herramientas, escribir códigos y acceder a Internet. Esto plantea riesgos como ciberataques a gran escala, usos peligrosos en el ámbito biológico y una posible pérdida de control sobre sistemas que actúan sin suficiente supervisión humana. Los incidentes registrados durante pruebas recientes, en los que agentes de IA habrían realizado acciones no previstas por sus operadores, han reforzado la preocupación de que estas capacidades avancen más deprisa que los mecanismos de seguridad. A ello se suma la posibilidad de que la propia IA ayude a desarrollar sistemas cada vez más avanzados, acelerando un proceso cuyas consecuencias todavía resulta difícil prever.
Es razonable pensar que este llamamiento responde a una preocupación genuina de quienes conocen directamente las capacidades que están desarrollando. Pero también es legítimo preguntarse si la desaceleración puede responder a intereses empresariales. Las principales compañías de IA parten de una posición ventajosa y una regulación exigente puede reducir riesgos, pero también elevar las barreras de entrada y reforzar su posición. La cuestión adquiere además una dimensión geopolítica cuando estas propuestas incluyen medidas destinadas a preservar la ventaja tecnológica occidental frente a China. El problema es que, si cada potencia actúa por separado, ninguna tendrá incentivos para ser la primera en frenar.
La experiencia nuclear ofrece una referencia útil, pese a las diferencias entre ambas tecnologías, porque mostró cómo una competencia sin mecanismos de control puede conducir a una situación de potencial destrucción mutua asegurada. En la IA puede surgir una dinámica de destrucción mutuamente acelerada, en la que el temor a quedar atrás empuje a los actores a asumir riesgos crecientes. Frente a ello, la respuesta no debería ser detener la innovación, sino establecer reglas internacionales sobre las capacidades y usos más peligrosos, con evaluación independiente y mecanismos de verificación. Unas reglas que deberían incluir a las principales potencias tecnológicas, incluida China, y permitir una desaceleración coordinada sin penalizar a quien la adopte primero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llama la atención: La pírrica multa, de apenas 200 euros, que se impondrá al conductor del quad que circuló a gran velocidad por una zona peatonal de Dalt Vila.
- Una pareja convierte la playa de Santa Eulària en su restaurante privado de Ibiza: amor a la luz de las velas
- Cazada en Ibiza una furgoneta que transportaba pasajeros de forma irregular: multa de 15.000 euros
- El morrocotudo error de Shannis: cambia todos sus euros a dólares para viajar a Ibiza porque no sabía que estaba en España
- La moda de ‘farmear aura’ reúne cada vez a más niños y adolescentes en las calles de Ibiza
- Vivienda en Ibiza: Sant Josep prevé que se construirán alrededor de 500 VPL en áreas de transición
- Vicent Roig, alcalde de Sant Josep: «Los empresarios copan una buena parte del mercado del alquiler residencial»
- La odisea de buscar piso en Ibiza a punto de ser padres: 'Todos nuestros amigos se han ido