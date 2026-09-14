Recuperemos Santa Eulària para su gente

Durante demasiado tiempo hemos vivido un modelo de política municipal en Santa Eulària que ha confundido crecimiento sin límites con progreso, sin preguntarse cómo viven las personas que están aquí todo el año y qué capacidad tiene nuestro territorio para sostener ese modelo.

Por eso, Santa Eulària no puede ser únicamente un lugar atractivo para invertir o especular. Tiene que ser, ante todo, un municipio donde la gente pueda vivir.

Porque el verdadero progreso de un municipio se debería medir por algo tan sencillo como si una familia puede encontrar una vivienda que pueda pagar, si nuestros jóvenes pueden independizarse, si quienes trabajan aquí pueden seguir viviendo aquí, si disponemos de agua suficiente, si nuestros servicios públicos responden a las necesidades de la ciudadanía y si nuestros mayores pueden envejecer con dignidad.

Y si hay una cuestión que refleja mejor que ninguna otra la necesidad de cambiar las prioridades de la gestión municipal de Santa Eulària, esa es la vivienda.

Santa Eulària se ha convertido en uno de los municipios más caros para vivir de toda España y para muchas familias, jóvenes y trabajadores encontrar una vivienda que puedan pagar se ha convertido en una misión casi imposible.

Hablar de una Santa Eulària de cinco estrellas exige garantizar algo tan básico como que una familia trabajadora pueda acceder a una vivienda digna y asequible. Un modelo de política municipal no puede considerarse exitoso si quienes viven y trabajan aquí se ven obligados a marcharse por no poder asumir el coste de la vivienda.

Por eso necesitamos utilizar todas las herramientas disponibles: movilizar suelo y recursos, impulsar vivienda asequible y poner en marcha toda la capacidad pública necesaria para facilitar el acceso a una vivienda digna.

Lo mismo ocurre con el agua. Durante demasiado tiempo se han tomado decisiones como si nuestros recursos naturales fueran infinitos. Y no lo son. El agua debe convertirse en una prioridad de gobierno. Necesitamos recuperar nuestros acuíferos, reducir las pérdidas de la red, mejorar las infraestructuras, impulsar la reutilización y avanzar hacia una gestión que nos permita cerrar el ciclo del agua. Porque gobernar también significa reconocer los límites de nuestro territorio y tomar decisiones pensando en el futuro.

Otra prioridad debe ser mejorar la calidad de nuestros servicios públicos porque la verdadera calidad de vida se mide por la capacidad de un municipio para garantizar el bienestar de quienes viven en él. Disponer de centros de salud dignos, servicios sociales, centros educativos y equipamientos públicos suficientes, calles limpias y bien mantenidas, espacios públicos cuidados, una movilidad adecuada y un transporte público que responda a las necesidades reales de la población.

Y debemos abordar también el debate sobre el modelo turístico que queremos para los próximos años. Santa Eulària necesita un turismo que genere actividad económica y empleo, pero que sea compatible con la vida de quienes vivimos aquí durante todo el año. El turismo de lujo forma parte de nuestra oferta turística, pero debe convivir con una oferta más asequible, tradicional y familiar que forme parte de la identidad de nuestro municipio y permita que diferentes perfiles de visitantes puedan seguir disfrutando de Santa Eulària. No podemos apostar por un modelo basado únicamente en crecer en precio y exclusividad mientras nuestras familias tienen cada vez más dificultades para acceder a una vivienda, nuestros recursos hídricos soportan una presión creciente y nuestro comercio tradicional pierde espacio. El desarrollo turístico debe ser compatible con el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.

Por eso creo que Santa Eulària necesita abrir una nueva etapa. Una etapa en la que, antes de preguntarnos cuánto podemos crecer, nos preguntemos qué necesitamos mejorar. En la que la vivienda, el agua, los servicios públicos, la movilidad y la protección del territorio estén en el centro de las decisiones. En la que las inversiones públicas se dirijan allí donde realmente hacen falta y en la que las decisiones urbanísticas estén subordinadas a las necesidades de las personas y a la capacidad real de nuestro territorio.

Debemos trabajar por un municipio donde nuestros jóvenes puedan quedarse, donde nuestras familias puedan vivir, donde nuestros mayores puedan envejecer con dignidad y donde trabajar y vivir aquí vuelva a ser compatible. Por una Santa Eulària que cuide su territorio, que proteja sus recursos, que garantice unos servicios públicos de calidad y que vuelva a poner a sus vecinos en el centro de sus prioridades.

Porque Santa Eulària es su gente. Recuperemos Santa Eulària para su gente.

Víctor Torres Pérez es conseller insular del PSOE y candidato del PSOE a la alcaldía de Santa Eulària.