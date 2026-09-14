Opinión | Tribuna
Paraules per fer mal
Ja ho deia Ramon Llull, el nostre primer savi: hi ha paraules que s’usen per fer el mal i n’hi ha que es fan servir per fer el bé. Les de fer el mal són les paraules superbes, els insults, les desqualificacions i, al cap i a la fi, tot allò que contribueixi a deshumanitzar la persona que es vol llatzerar, l’individu que hom pretén ferir.
Escric això pensant que, en una democràcia avançada, ben consolidada, seriosa, en què realment es respectàs la pluralitat, mai no s’haurien d’usar paraules per fer mal. En qualsevol cas, si algú les usa, tampoc no pens que s’hagin de reprimir. Consider que, avui dia, a redòs dels ‘discursos de l’odi’, s’està escapçant una part prou interessant del debat polític. Cadascú ha de poder dir allò que trobi, d’acord amb els principis i els projectes pels quals ha estat escollit. Però una cosa és que sigui plenament legítim que tothom expressi la seua opinió i una altra que determinats discursos (determinades paraules, unes certes expressions) siguin convenients en el camp de la política (ni en cap altre).
Qui queda retratat quan fa servir determinat vocabulari, determinats desqualificatius, a l’hora d’expressar-se és qui els usa, no aquell a qui van dirigits. Els insults constitueixen, en si mateixos, una baixesa, si es fan servir com a argument polític. I el llenguatge tavernari tampoc ajuda a generar confiança en el fet que qui el fa servir pugui solucionar cap dels problemes que té plantejats la nostra societat.
Sentim les intervencions en alguns parlaments -sobretot a les Corts espanyoles, que haurien de donar exemple- i encara ens fan envermellir de vergonya aliena. ‘Sempre em sorprèn que es pugui caure tan baix’, em deia una persona pròxima, fa poc, referint-se a l’experiència d’haver escoltat el debat sobre Ceuta en què va comparèixer el president del govern espanyol. Allà no es varen estalviar desqualificacions, insults i amenaces de tota casta i condició, tots ells absolutament impropis del que hauria de ser un debat parlamentari.
Però es veu que la política -potser una mica menys a les Illes Balears o a Catalunya, però claríssimament al País Valencià i, encara molt més, a Espanya- ara només pot viure del setge a l’adversari, dels insults dits amb clara voluntat de fer mal i la la tasca permanent d’intentar eliminar el contrari de l’arena pública. Per això ha estat tan fàcil judicialitzar la política, i serà tan difícil desjudicialitzar-la (element absolutament imprescindible perquè es pugui considerar que vivim en una democràcia plena).
Vivim un context perillosament guerracivilista. No sé si els diputats que amollen insults i desqualificacions a tort i a dret tenen consciència de l’impacte que la seua manera d’actuar pot tenir en el conjunt de la societat. No sé si veuen, o si tenen intenció de veure, el mal que fan a la democràcia. Els electors, ens podem refiar d’algú que ha titllat l’adversari amb mil desqualificatius sense despentinar-se? Podem votar algú que ha amollat tota casta d’atzagaiades contra els que no són del seu partit polític i ha quedat tan ample? Podem dipositar la nostra confiança en algú que sistemàticament es dedica a la qualificació i a l’insult? Podem votar algú que intenta carregar-se el contrincant polític portant-lo als tribunals, en comptes d’intentar guanyar-lo amb arguments o amb bona gestió?
Per mi, la resposta és bastant clara. El clima polític que patim ens posa, potser, davant el mirall de la societat que estam construint. Perquè els fórums que comenten els articles o les notícies, a bona part dels mitjans de comunicació, estan també farcits d’insults i d’atzagaiades que fan venir una inabastable vergonya aliena. Els insults, les soflames enceses, les desqualificacions més acrítiques, els brams més infectes hi són presents de manera generalitzada. I, quan tot està sota el mantell obscur de l’anonimat, la cosa encara empitjora.
Si fóssim una societat educada, a aquells que usen el desqualificatiu, l’insult, la calúmnia com a eines en el debat polític, en cap cas, mai de mai, no els votaríem. Les paraules agres porten a la guerra i les paraules suaus i educades generen el brou de cultiu per a la pau. No ho dic jo: ho deia Llull.
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