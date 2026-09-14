No fue un incidente aislado

La humillación de nuestras Fuerzas Armadas en la frontera ceutí ha tocado fondo. Ver a cuatro militares españoles heridos dentro de su propio vehículo blindado, apedreados por un grupo de 40 migrantes, no solo genera indignación; destapa una realidad vergonzosa: los soldados de España están atados de pies y manos por la cobardía política. No es que no tengan la capacidad física o el armamento para repeler una agresión; es que el propio Estado que los envía a proteger la frontera les prohíbe defenderse.

Los militares españoles se encuentran hoy en una absoluta indefensión jurídica y operativa. Carecen de herramientas legales y de protocolos claros de actuación frente a la violencia civil. Mientras a las mafias y a los agresores se les consiente todo bajo el paraguas del buenismo, a los uniformados se les despoja del principio de autoridad. Si un soldado se atreve a usar la fuerza proporcional para salvar su vida o la de sus compañeros, no recibe el apoyo de su Gobierno; recibe una sanción, un juicio penal y la ruina de su carrera.

La parálisis operativa en la valla y las zonas fronterizas responde a factores críticos. Por ejemplo, la falta de material antidisturbios. Nuestros soldados son desplegados en misiones de seguridad ciudadana o control fronterizo, como en los casos de Ceuta y Melilla, sin el equipamiento adecuado para contener masas. Los protocolos actuales están diseñados para el conflicto bélico extranjero o para la pura observación pasiva, dejando un vacío legal absoluto ante ataques con piedras o armas blancas.

El miedo político a la fotografía de un militar defendiéndose frente a un inmigrante, pesa más que la integridad física de nuestros servidores públicos. Es una vergüenza y una contradicción sangrienta. Enviamos al Ejército a proteger la soberanía nacional, pero se les obliga a actuar como dianas humanas en nombre de la corrección política. Un país que no permite a sus soldados defenderse a sí mismos es un país incapaz de defender sus fronteras. La hospitalidad no puede edificarse sobre la sangre y la dignidad pisoteada de quienes visten el uniforme de España.

Este incidente sobrepasa cualquier límite tolerable y no puede despacharse como un mero incidente aislado. No estamos ante un problema de asilo, sino ante un ataque directo contra las fuerzas de seguridad que custodian nuestras fronteras.