Opinión | Para empezar
La grata sorpresa de saber que sigue vivo
Hace varias semanas, contacté con los centros educativos de la isla para preguntar por cómo iba el inicio de curso. No conocía a la directora de mi viejo instituto, debía ser alguien que entraría hace diez años o menos, pero sí que me acuerdo perfectamente del director de otro centro. Me dijo el nombre, pero no fue hasta que le pedí el apellido que supe con quién hablaba. Con lo emotiva que soy, se me aceleró el corazón y se me llenaron los ojos de lágrimas.
Estaba hablando con el mejor profesor que había tenido nunca. Creo que da igual que uno sea un ‘mal’ o ‘buen’ alumno, que preste o no atención en clase, le dé igual lo que sea de su historial académico: prácticamente todos debemos tener un profesor o profesora que nos ha marcado para bien. Alguien que ama tanto su trabajo que te inspira a hacer lo mismo que él o ella. Que hace que ames una disciplina y te plantees estudiarla. Alguien al que cualquier adolescente es capaz de respetar, por ‘macarra’ que sea. El adulto en el que hubiésemos confiado en caso de necesidad. Esas figuras eran y siguen siendo muy necesarias y es una pena que, por casuísticas propias de la isla (la vivienda y el precio de la vida), los jóvenes tengan cada vez menos profesionales en las aulas.
A mi profesor preferido le había perdido la pista hace diez años cuando me gradué del Bachillerato. No sabía si estaba bien, ni siquiera si estaba vivo. Me acordé de su nombre, pero no reconocí su voz y a él le sonaba familiar mi voz, pero no sabía señalar un nombre. Se alegró de que estuviera en el Diario, aunque se sorprendió. Al fin y al cabo, había hecho el Bachillerato de Ciencias y, aunque él y todo el claustro eran conscientes de que los números no eran lo mío, de ahí a acabar como redactora, hubo varios pasos.
Le di la enhorabuena por su cargo. Tengo la certeza de que no habrá nadie que lo vaya a hacer mejor que él. No nos preguntamos nada más, había trabajo por hacer. Simplemente me alegré de saber que, efectivamente, estaba vivo. Y que parecía que le iba bien.
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