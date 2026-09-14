Opinión | Tribuna
Eclipsi total
–Saps que enguany es podrà veure un eclipsi total i que des d’Eivissa tindrem una bona posició d’observació?
Aquesta va ser la primera vegada que vaig escoltar aquelles dues paraules que, durant més d’un mes, es varen convertir en un mantra universal: eclipsi total.
Una vesina de la feina, na Natalia, em preguntava on trobava que es veuria millor. Vaig pensar tot d’una, sense conèixer cap altra dada científica, que els millors punts d’observació haurien de ser el cap de Barbaria, a Formentera, o la Penya Esbarrada, a Santa Agnès de Corona.
L’any passat, per Sant Llorenç, vam poder gaudir de la folia dels estels des d’aquest darrer punt i vaig tornar, per un instant, a aquell moment idíl·lic, encisador, en què el cel semblava haver obert les portes i els estels, com si vinguessin a morir a la nostra atmosfera, es fonien a l’horitzó.
Aquell dia vaig entendre per què, darrerament, aquest indret era conegut com Les Portes del Cel.
–Des de la Penya Esbarrada, allà on hi ha les Portes del Cel, segur que serà màgic –li vaig contestar, amb la retina encara tenyida d’aquella nit de Sant Llorenç.
Les expectatives i la curiositat per veure el que havia de ser el gran eclipsi del segle varen prendre el protagonisme mediàtic. Plans de protecció i seguretat, centres de salut, ambulàncies, Protecció Civil, policia, Guàrdia Civil... tot es va posar en marxa per preparar aquell gran dia.
Tot per veure com ens quedàvem per un moment en la penombra, mentre la Lluna s’anava berenant l’astre rei.
Un fenomen astronòmic en què els astres fan de les seues i juguen entre ells, cercant alineacions perfectes, mentre naltros, els pobres mortals, aixecam els ulls cap al cel, entre temorosos i fascinats, intentant entendre aquests jocs celestials que fa milions d’anys que es repeteixen.
I amb admiració i curiositat d’infant assistim en silenci a la perfecció d’aquest ordre còsmic, mentre em venen al cap els darrers episodis que coincideixen aquests dies: sequeres, incendis, inundacions, terratrèmols, guerres, invasions, fam i persecucions...
Com és possible aquesta convivència entre l’ordre que guarda el nostre Univers i el sense sentit, el caos que generam els humans?
Les meues cavil·lacions m’acompanyaven mentre enfilàvem la ronda Calvi fins arribar al baluard de Sant Jaume, on es va concentrar bona part de la gent. Hi havia molta expectació. Finalment, molts de vileros, davant l’allau de notícies de controls i de tallades de circulació a partir de les cinc de la tarda, vam decidir veure les maniobres orquestrals en l’obscuritat des d’un punt estratègic de les nostres murades, que un temps ens defensaven de les incursions foranes i que avui, amb els seus baluards, s’han convertit en fantàstics miradors.
Era curiosa la imatge del perfil de les murades de ponent, motejades de caps que tataven per damunt de les pedres centenàries.
Ens arribàrem fins al baluard de Sant Jordi, just darrere del Parador del Castell d’Eivissa. Des d’allí, la mirada s’obria cap al far d’es Botafoc; més avall, s’Aranyet, es Daus, les Illes Negres, es Salt de s’Ase, es Malvins, Platja d’en Bossa i, al fons, els petits pujols arrodonits, sensuals, que s’enmirallen dins els tancons de sal de ses Salines de Sant Jordi.
La mar, tranquil·la, expectant. Gavines inquietes. I la ruta de migjorn, la nostra ‘autopista pitiüsa’, saturada com qualsevol altre dia d’estiu. Els colors eren càlids i, al cel, just tocant els pujols, uns núvols amenaçaven l’esdeveniment del segle.
Mentrestant, el Sol anava baixant, rendit a l’influx de la Lluna.
Els colors començaren a apagar-se, la temperatura va baixar i, oh! no, els maleïts núvols varen prendre la primera fila de l’espectacle i ens deixaren sense poder veure l’eclipsi total.
Però el que va venir després, crec que va superar la imatge robada. Després de la foscor va entrar una llum diferent, una nova realitat, un nou món, una nova mirada.
Una claredat que vol acabar amb les ombres de l’ambició i la prepotència que estan eclipsant la raó.
Un eclipsi total del cor, de l’amor, de l’essència de l’ésser humà; l’única llum que ens pot salvar, l’energia que mou l’Univers.
«Hi havia una vegada//
llum en la meva vida//
Però ara només hi ha amor en la foscor//
Un eclipsi total del cor//
Gira’t»
(‘Total Eclipse of the Heart’ – Bonnie Tyler)
Gira’t, i no deixem que les ombres ens eclipsin la raó!
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