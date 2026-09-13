Es urgente climatizar los centros educativos de las Pitiusas

El curso escolar comienza con un clamor en la comunidad educativa: es necesario y urgente acometer la climatización de los centros escolares, donde los estudiantes y docentes soportan un calor extremo que puede tener hasta graves consecuencias sobre su salud. La situación en los colegios e institutos públicos de las Pitiusas es una consecuencia más de la falta de planificación de la que adolece la educación en estas islas desde siempre, pues es sorprendente que en un territorio donde hace tanto calor los centros educativos no tengan sistemas para combatirlo. Ahora la situación se agrava como consecuencia de la emergencia climática. No hay más que revisar los datos de la Agencia Española de Meteorología relativos a este verano en Ibiza y Formentera: han batido todo tipo de récords de altas temperaturas desde que hay registros, y por primera vez se han sucedido tres olas de calor.

No podemos seguir viviendo de espaldas al calentamiento global en un lugar donde ya experimentamos los rigores estivales por su propia situación geográfica. Un informe internacional publicado por este diario sitúa a Ibiza como la sexta ciudad española donde más han subido las muertes por calor: un 285% en 25 años, muy por encima de la media española, ya de por sí muy alta. Para que sirva como referencia, el aumento en Palma ha sido bastante inferior, solo del 64%. Este estudio considera necesario plantar más arbolado en las calles para ganar espacios de sombra y rebajar las temperaturas. Sin embargo, se da el contrasentido de que muchos patios de los colegios e institutos pitiusos, donde miles de niños y adolescentes pasan buena parte de las horas de más calor, no tienen sombra.

Existe mucha preocupación, totalmente justificada, entre los docentes y las familias por la falta de climatización en los centros y por la falta de sombra en los patios. ¿Cómo es posible que nadie haya pensado en la necesidad de habilitar grandes espacios a resguardo del sol para proteger a alumnos y profesores del sol inclemente de parte del año? Por el contrario, los patios tienen enormes superficies de cemento que, al calentarse al sol, aumentan más todavía la temperatura.

Resolver estas cuestiones debe ser una prioridad para la conselleria de Educación y los ayuntamientos, que son los responsables de las instalaciones de los centros de Primaria. Es preciso replantear los espacios de recreo de los estudiantes, tal y como reclaman docentes y asociaciones de padres y madres, renaturalizarlos con más vegetación e instalar fuentes con agua potable.

Ya han surgido iniciativas desde las familias, algunas de hecho han intentado comprar por su cuenta ventiladores o algún aparato portátil de aire acondicionado, pero han topado incluso con la negativa del centro (también razonable), por el agravio comparativo que representa para los demás alumnos. Familias de Puig d’en Valls han planteado al Ayuntamiento de Santa Eulària que destine fondos de una sanción urbanística millonaria a climatizar los seis colegios del municipio, pues consideran que la situación «ha llegado al límite». Todos se quejan además de que es incomprensible que mientras en numerosas dependencias públicas y administrativas (también de la propia conselleria de Educación) hay aire acondicionado y confort térmico, se condene al alumnado y los docentes a soportar temperaturas extremas en aulas que imposibilitan un adecuado desarrollo de las labores educativas y el propio aprendizaje.

La climatización de las aulas y la remodelación de los patios de los colegios e institutos pitiusos no admite demoras. Está en juego la salud de los estudiantes y los docentes.