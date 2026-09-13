Trabajar con fundamento

Entre las numerosas, inútiles para el bien común y bochornosas actuaciones gubernamentales con motivo del asalto consentido a Ceuta, muchas las protagoniza Marlaska y otras Puente, al que el ego siempre le traiciona, venga o no a cuento su persona; pero poco se ha incidido en la lamentable actuación de Bolaños ante los parlamentarios que se quejaban de las impropias, escandalosas, dolosas y culpables vacaciones del presidente, ajeno en su extravío epicúreo al doliente pueblo de Ceuta. Pues afirmó el ministro sin rubor que un día de Sánchez de trabajo valía más que muchos de sus señorías. Pero ¿en qué vericueto del pelotilleo más servil ha dejado este hombre su dignidad?

Eso fue el 27 de agosto, cuando quien debía presidir España llevaba días escondido en La Mareta agasajando a Illa o a Calleja y sus ministros se habían negado a comparecer en el Senado. Todos de vacaciones, pandillita de haraganes.

No extraña que Trump o Milei se burlen y los marroquíes se froten las manos. Porque es absolutamente legítimo creer que su inacción agravó y enquistó la crisis y aumentó el hartazgo y desmoralización del pueblo de Ceuta tras constatar España toda y el mundo entero también que nadie tomaba medidas porque lo que les apetecía era broncearse, relajarse y pasear por las playas, cosa que no podían ni pueden hacer los caballas porque se las han robado.

Y no es que no sepan trabajar cuando quieren, no. Recuerden que bien se afanaba Puente en indagar y apuntar a todos los que hablaban mal de él. Fíjense, si no, con qué diligencia elaboraba Marlaska listas de periodistas de derechas o conservadores. ¿Qué trabajo concienzudo y meticuloso no serán estos prohombres capaces de hacer?

Una labor con fundamento y no esas cosas menores de vigilar las fronteras, velar por la seguridad de sus compatriotas para que puedan recuperar cuanto antes sus vidas o agilizar los pasos necesarios para cumplir con la palabra dada de que todos los que hayan entrado ilegalmente vuelvan a su país.