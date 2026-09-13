Llega septiembre

No es un mes cualquiera, inicio de curso, inicio del otoño, final de temporada, final de vacaciones para muchos. Un mes de cambios. Un mes para ponerse las pilas. No es fácil iniciar de nuevo cuando parece que todavía uno va arrastrando lo viejo. Ya nos recuerda San Pablo en una de sus cartas: «despojaos de la levadura vieja para ser una masa nueva» (I Cor 5, 1-8). Para iniciar de nuevo debemos despojarnos de la «levadura vieja» que continúa en la masa sin dejarla fermentar adecuadamente.

Un curso tensionado, eso sí. Tensión por el negocio que tienen las mafias en el tráfico de personas, utilizándolas como mercancía y haciéndonos creer que eso es lo que hay. Un sistema de corrupción lleno de «levadura vieja» que impide que todos los recursos que se invierten en proyectos nuevos puedan ver la luz.

Y ante todo esto siempre una mirada nueva. Una mirada de esperanza. Porque también en mes de septiembre el calendario se viste de fiestas que no dejan de ser una llamada a vivir con intensidad, que otro modo de vida es posible. Si hace unos días fue el pueblo de Jesús quien celebró a su patrona, este lunes es la Parroquia de Santa Cruz en el centro de nuestra ciudad. Pronto será el pueblo de Sant Mateu para finalizar con las fiestas en Sant Miquel.

Fiestas que nos recuerdan la tradición, nuestras raíces, pero a la vez un canto a la vida y recordarnos que no podemos dar la espalda a tantas personas que llaman a nuestra puerta y no son delincuentes, sino personas que necesitan una oportunidad para empezar de nuevo. Como si su vida también fuera un nuevo septiembre, abrir un horizonte nuevo para una vida nueva.

Que difícil es empezar de nuevo cuando uno tiene a sus espaldas una historia que le impide avanzar. A menudo vemos como hay quien no quiere dejar la «levadura vieja» atrás y corromper toda la masa que hay a su alrededor. Pero estamos llamados a una misión, a empezar de nuevo, a dejarnos seducir por todo aquello que nos abre posibilidades para crecer y para ser mejores. Dejar todo aquello que distorsiona y que saca lo peor del ser humano, sin creer que es lo que prevalece, ya que lo que se percibe, es como se nos brinda una nueva posibilidad, una nueva realidad, «Mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?» (Is 43, 19). ¿No lo notas? Háztelo mirar.