Europa: última llamada

Leía opinar a un guardia civil de Ceuta sobre lo loco e inútil de su tarea: pelearse con los migrantes para evitar su entrada ilegal; atenderlos y cuidarlos una vez están dentro. ‘¡Hay que joderse!’, parecía insinuar el guardia. Pero no, no hay que joderse: hay que alegrarse por guardar la linde que separa la ley de la barbarie, el lugar donde las personas tienen dignidad y derechos del lugar en el que se las utiliza como carnaza.

Europa está en franca decadencia demográfica y económica, socialmente polarizada, políticamente desunida e intelectualmente desorientada, pero incluso así mucha gente desea mudarse a un lugar donde vivir valga la pena. Y no andan desencaminados: en ningún otro sitio ni época se ha invertido tanto (80 años de paz y riqueza) en desarrollar sistemas redistributivos, Estados de derecho e ideas filosóficas suficientes como para mantener los estándares de seguridad, bienestar, libertad y educación de que disfrutamos los europeos (tanto, que somos, incluso, la primera potencia capaz de reconocer el coste colonial y ecológico de su propio desarrollo).

Ahora bien: ¿hay que poner freno a esta avalancha? ¿Se desfondará el proyecto europeo con el peso de tanto emigrante (dejemos el de los turistas a un lado)? A primera vista, la respuesta parece afirmativa. Si queremos salvar el paraíso europeo – se nos dice – hemos de establecer sistemas de acceso más restrictivos, cuidar su ecosistema identitario, limitar algunos derechos y avanzar hacia una suerte de autarquía rodeada de alambradas y aranceles. Es, con matices, el modelo Trump. Es el que vende la ultraderecha. Y es profundamente erróneo.

Europa no puede aislarse sino al precio de acelerar su decadencia. Todo lo logrado se lo debe a unas fronteras permeables, a un afán ilimitado de conocimiento, a las libertades individuales y a una poliarquía fundada en el derecho y el comercio global de razones, intereses y productos. Negar esto es negar lo que somos gracias a los flujos energéticos, migratorios y comerciales que nos han enriquecido, al diálogo que nos ha hecho cuestionarlo todo, y a la responsabilidad política cedida a los individuos – aun arriesgándonos a que decidan eximirse de ella y cederla a un tirano populista–.

Otra cosa es cómo gestionemos esos flujos y riesgos. Pero para hacerlo como se debe hemos de convencernos de que viajamos en el mismo barco. Si Europa no puede ser una isla, mucho menos será un archipiélago.

Frente a la competencia económica de Asia, el sabotaje de las potencias antieuropeístas (coaligadas a la propia ultraderecha europea) o la fanática reacción ante la incertidumbre y el colapso informativo de buena parte de la ciudadanía, solo cabe una unión infinitamente más firme: unos Estados Unidos de Europa que respalden todo aquello que hace deseable vivir aquí con una fuerza política coherente y operativa a todos los niveles (social, educativo, militar, etc…).

Es la última llamada antes de retornar a un nacionalismo fascistoide capaz no solo de arruinar el paraíso europeo, sino de convertirlo (otra vez) en un campo de batalla.