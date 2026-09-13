‘Haters’ profesionales e incomprensión lectora

Nos alarmamos porque nuestros estudiantes de 15 y 16 años tienen unos resultados calamitosos en el Informe Pisa, que evalúa la educación en 90 países del mundo: España se hunde a su nivel más bajo desde que empezó este examen internacional en el año 2000. Especialmente malos son los de comprensión lectora, donde nuestro país pierde nada menos que 23 puntos respecto a la anterior evaluación, de 2022. Buscamos las causas de este batacazo de nuestros chavales. Pero no hay más que echar un vistazo por la redes para encontrar la explicación: los adultos no andan a la zaga. Basta con leer unos cuantos mensajes para constatar que existe un problema generalizado de comprensión lectora, especialmente entre la colección de haters que tiene cada medio de comunicación con cierta proyección. Numerosos comentarios revelan que sus autores no sólo no se han leído ni el primer párrafo de la información que atacan, sino que ni siquiera han entendido las apenas 15 o 20 palabras del titular. O no han hecho el más mínimo esfuerzo por comprender lo que han leído, en aplicación de esa máxima del buen hater que es no dejes que un titular te arruine un zasca. De hecho, a menudo los improperios que estos odiadores militantes vomitan en las redes revelan que han entendido justo lo contrario de lo que dice el titular. Esta incapacidad para comprender lo que leen la lucen sin ningún tipo de complejo estos personajes ociosos, pues en vista del tiempo que dedican a insultar y criticar al medio convertido en diana, no deben de tener mucha cosa que hacer. Pero también tienen en común un sorprendente desprecio por la ortografía y las normas más básicas de la sintaxis. Claro, que para despreciar algo antes tienes que conocerlo...

Estos personajes que se esconden en la impunidad que les da el anonimato comparten además otras características, como el machismo, el racismo, la xenofobia, la homofobia o la misoginia: su ira se dispara sobre todo ante temas relacionados con los migrantes (los pobres, los ricos no les molestan), el feminismo o la mujer en general, los homosexuales o el catalán. De estos adultos, estos adolescentes.