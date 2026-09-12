Opinión | Tribuna
La violencia de los adolescentes
La serie ‘Adolescence’ llegó hace poco más de un año como llegan algunas ficciones incómodas: sin pedir permiso y colocando un espejo ante una sociedad que preferiría no mirarse. Un chico de 13 años mata a una compañera de clase; después vienen la familia, el colegio, los interrogatorios, las redes y una pregunta suspendida en el aire: ¿en qué momento dejamos de ver lo que estaba ocurriendo?
La serie puso imágenes a una inquietud que muchas familias, docentes y profesionales ya conocían: el acoso, la violencia, el desprecio hacia las chicas, la pornografía a un clic y una misoginia que circula por las redes disfrazada de broma, vídeo o consigna. Luego vimos que no era solo ficción. La Justicia de Menores lleva tiempo dibujando una realidad menos cinematográfica, pero igual de perturbadora: crecen los delitos sexuales contra niñas y mujeres.
Ahora Manresa nos obliga otra vez a mirar. Dos chicos de 14 y 15 años han matado a puñaladas a un vecino que medió en una pelea callejera. Cuanto más se conoce del caso, más difícil es refugiarse en la explicación del arrebato. Ambos habían pasado ya por la justicia juvenil por hechos violentos. Uno estaba bajo libertad vigilada; el otro había terminado pocos meses antes una medida similar tras su paso por un centro de reforma.
No podemos seguir presentando estos hechos como anomalías ajenas al mundo que construimos. La violencia no nace de un día para otro, ni de una pantalla aislada, ni de una única mala influencia. Se aprende, se tolera y, a veces, hasta se celebra. En las pandillas, la identidad puede convertirse en una competición de poder; la crueldad, en prestigio; el miedo ajeno, en medalla.
La Memoria de la Fiscalía dejó un dato que debería impedirnos mirar hacia otro lado: en 2024 aumentaron un 18,8% los homicidios y asesinatos —consumados o en tentativa— cometidos por menores. Es una cifra que llama a exigir respuestas. Si la Justicia detecta una y otra vez a menores violentos y las medidas no logran frenar la escalada, quizá no falla solo el joven. Falla también un sistema que llega tarde, acompaña poco o no sabe intervenir.
De la ficción a la realidad hay una distancia cada vez más corta.
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