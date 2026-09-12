Más obra, menos vivienda

Esta semana el Observatori del COAIB ha presentado las cifras de la obra visada en la primera mitad del año. Y pasa con ellas algo muy parecido a lo que le pasa a Ibiza entera: si uno se queda en el titular, todo va como la seda.

Los proyectos visados crecen un 42,67% respecto al mismo periodo del año pasado. Una cifra para enmarcar. El problema es que ese número es una fachada recién pintada, y detrás la estructura empieza a agrietarse.

Basta rascar un poco. Buena parte de ese crecimiento no es obra nueva, sino legalizaciones extraordinarias: edificaciones que ya existían y que ahora se regularizan por la vía del decreto. De las 429 viviendas unifamiliares proyectadas, 231 son expedientes de legalización. Más de la mitad. Cuando se descuenta ese efecto, el semestre deja de crecer: la obra total pasa de aquel 42,67% a un -1,88%, la vivienda unifamiliar realmente nueva cae en torno a un 10% y la plurifamiliar, la del bloque y el piso, ni siquiera necesita ese ajuste para hundirse: baja casi un 27% y cierra en los niveles más bajos de todo el periodo. Son datos del propio avance del Observatori, no impresiones.

Aquí es donde entran las cábalas. ¿Baja por los costes de construcción, por el precio de la energía, por la falta de mano de obra, por los plazos de las licencias, por los tiempos de ejecución? Por todo ello a la vez. Pero por debajo de todas esas causas late una sola, la que las ordena a todas: la vivienda.

Una economía que no deja de encarecer la vida. Una mano de obra cualificada que salta de empresa en empresa según quién pague más, o que directamente hace las maletas porque todo lo que gana se le va en un alquiler cuando en cualquier otro sitio viviría mejor. Y una mano de obra sin cualificar que ni siquiera llega, que malvive y acaba marchándose. Simplificando mucho: la vivienda es el primer factor de la crisis, y el que, si se aliviara, ayudaría a reconducir el resto. Quien tiene un techo, con un alquiler o una hipoteca acordes con lo que gana, quiere quedarse: echar raíces, crecer como persona y como profesional.

Conviene decirlo con todas las letras, porque es fácil confundirse: que bajen los visados no se notará mañana, ni pasado. Son proyectos que, con suerte, empezarán a construirse a final de año y tardarán varios en entregarse. La obra tiene inercia y no pasa de cien a cero en un día. Pero si no hacemos nada, ese cero estará cada vez más cerca. Y entonces llegarán los «esto no se podía prever» y los «era imposible de vaticinar», esa liturgia de excusas que reservamos para lo que teníamos delante de las narices y decidimos no mirar.

Quizá por pragmatismo, o quizá porque no soy más que un arquitecto, creo que la solución es sencilla y posible. No para resolverlo todo en una legislatura, pero sí para empezar a corregir el rumbo en un plazo corto. Y no es otra que un pacto por una política territorial clara y realista con el suelo y los recursos que tenemos. Analizar la isla, los municipios, los pueblos y los barrios. Entender cómo han crecido, dónde se ha ido asentando la gente, y trabajar ese tejido para que vaya tomando la forma que necesita: la de dar respuesta a la vivienda que falta.

Toca optimizar el suelo, revisar intensidades y asumir que el paradigma de la vivienda ha cambiado. Habrá que aceptar que existen dos mercados. Uno libre, donde el precio lo marque el mejor postor. Y otro regulado, para la gente de aquí: para los trabajadores que, con su esfuerzo, sostienen esa Ibiza del lujo y la extravagancia que tan bien funciona. No es casual que la poca vivienda colectiva nueva que asoma en las cifras sea de promoción pública. El mercado solo ha dejado de construir el piso asequible. Si no lo hace él, tendrá que haber quien lo haga.

Nada de esto gustará a todos. Algunas medidas serán incómodas. Pero no tomarlas, o mirar hacia otro lado, solo nos deja donde ya estamos, o peor: unas Pitiüses obligadas a echar el cierre, muertas de éxito y de la falta de visión ante un problema que teníamos delante de las narices.

La cifra de este semestre es buena para la estadística. Es mala para quien busca una casa. Y una isla que no puede alojar a quien la hace funcionar no tiene un problema de vivienda: tiene un problema de futuro.

Lluís Oliva i Munar es presidente de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears