Una estadística que desmonta el relato

18.000: esa es la cifra que, desde noviembre de 2025, se convirtió en el comodín del Consell de Ibiza para rebatir a quien osase decir que el turismo no paraba de crecer y que la sensación de agobio era insoportable. 18.000, soltaban de inmediato los políticos del PP del Consell para acallarlos. La cifra mágica salía de los primeros datos de presión humana del mes de agosto de 2025 ofrecidos por el Ibestat aquel mes de noviembre y que, a la vista de la revisión realizada recientemente por el instituto estadístico, estaban sobredimensionados. Porque no hubo 18.769 personas menos cada día de agosto de hace un año, sino 2.388 personas diarias menos. La diferencia es brutal, un jarro de agua fría para el Consell, pues desbarata todo su discurso político del último año, aunque actuase de buena fe —me consta que el conseller de Intrusismo lo hizo y que fue el primer asombrado— cuando hizo uso de esos datos. ¡Quién iba a imaginar que la diferencia fuera tan gigantesca! El caso es que el Consell ya no puede acallar ni a la oposición ni a los ciudadanos, ni siquiera a los hoteleros independientes, con ese número. Tampoco puede hacerlo con los datos del resto de meses de la pasada temporada, pues, en vez de las cerca de 8.000 personas menos por jornada que se manejaban con la estadística de noviembre de 2025, la serie revisada arroja más de un millar de personas más por jornada. Es decir, sí: quien tuvo la sensación en 2025 de que la isla estaba más congestionada tenía razón. No estaba chiflado, no era un exagerado ni un histérico ni un desinformado. Alegar ahora que el índice de presión humana no mide solo el número de turistas no es jugar limpio cuando, en los últimos meses, se ha usado reiteradamente la cifra errónea —aunque no a sabiendas— para afirmar, sin otros datos que avalasen una cantidad tan sospechosamente elevada, que era consecuencia de la lucha contra el intrusismo y de la aniquilación de los anuncios de pisos turísticos en plataformas como Airbnb. Sí, la población residente y estacional de Ibiza ha aumentado, pero no para trabajar en un centro aeroespacial, sino en empresas directa o indirectamente vinculadas al turismo o que se benefician de él. El nuevo dato mata el relato.