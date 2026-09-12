Derramar agua en el desierto

La ultraderecha roza en Alemania la mayoría absoluta en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, que formó parte de las antiguas regiones comunistas del Este. Nada es casual, ni su discurso ni el perfil de sus votantes, quienes rehúyen de la Unión Europea y necesitan creer que un hombre será capaz de recuperar la economía y a su país, que anda disputándose, en el nombre de la historia, la necesidad de no olvidar y, al mismo tiempo, la ocupación de hacerlo de forma desenfadada. Si sucedió una vez, puede volver a suceder y eso lo saben los hombres y mujeres que quieren cerrar el pasado con pestillo y una puerta sin mirilla. Los niños, sin embargo, no lo saben, tampoco los adolescentes que votan pensando que las palabras de los libros de historia son demasiado gruesas y que en la calle lo que mola es desafiar a los que son viejos pensadores, a los que son demócratas convencidos, a las mujeres que llevan a cuestas un discurso que se quiere desmontar pieza a pieza para que el feminismo vuelva a las cloacas y habite solo en manuales olvidados en viejas bibliotecas. A los de fuera y también a los de dentro, cuando no son el exponente perfecto de su anhelo patriótico, tan perverso a veces, tan manipulado otras que da vértigo, y termina por deformarlo todo y construir un relato alejado de la historia que es común a todos.

¿Quién toca el tambor? ¿Quién es el primero que lo hace? ¿Y qué viene después? Lo sabemos porque tenemos la respuesta, pero hacemos por olvidarlo y permitimos que nos roben la mano ganadora con insultos que vienen desde lugares al otro lado del Atlántico o del mar Muerto y en boca de señores que ven en el avance de la ultraderecha en Europa un triunfo para someter y ganar. Porque de eso va esta historia, de eso y no de otra cosa, y por eso todo es válido y se pueden violar fronteras e insultar y no cooperar y dejar que el miedo transforme la razón y la someta hasta que esta deja de razonar y se vuelve invisible, como una cometa que se lanza al horizonte y el viento empuja hasta que de ella ya no queda ni el recuerdo.

El desafío es inmenso y no hay nadie al otro lado porque los vendavales lo han reventado todo, y basta con encontrar un culpable para parecer inocente y basta con señalar un culpable para ser inocente y así, día tras día, vamos viendo cómo la aversión invade las aceras, desfigura los rostros y habita en los discursos que golpean, también físicamente, porque todo es confuso e insondable.