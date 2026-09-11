Patrimonio: superado el examen

Diría que hemos superado el examen de Patrimonio solo en parte. En la visita que el pasado mayo nos hizo la Unesco para ver cómo andaban las cosas, se le presentaron a la comisión de expertos las iniciativas ya ejecutadas, en curso y proyectadas, sacando pecho con los diez millones de euros dedicados a la protección de nuestro patrimonio. Lógico. Bien está. No se trataba de presentarles los errores de una mala gestión, es decir, lo que hemos hecho mal y las carencias que sin duda tenemos. Y como el examen es amable, más teórico que real, todos cerraron satisfechos y contentos la visita, los técnicos agasajados y llevados de aquí para allí mostrándoles solo lo que nos interesaba que vieran y el Consistorio que no ha dejado de decir algo que queda bien, que no queremos convertir el casco histórico en una ciudad museo. El problema es que ‘obras son amores’ y que del dicho al hecho… Lo digo porque cuando uno de nuestros principales problemas es el de la vivienda, resulta complicado decir que queremos una ciudad histórica habitable cuando no se hace nada para conseguirlo.

Se ha preguntado mil y una vez al Consistorio –es un decir- qué capacidad habitacional tienen la Marina, la Penya y Dalt Vila y, en paralelo, qué población concreta tienen hoy cada uno de los tres barrios. ¿Han visto ustedes la respuesta? Yo no. Tal vez se me ha pasado por alto, pero me temo que hacen oídos sordos a las preguntas inconvenientes. El comentario viene al caso porque lo que es imprescindible hacer en el casco histórico es promocionar la rehabilitación, hacer habitable las viviendas que no lo son. Se ha hecho en algún caso con excelentes resultados y se ha hecho en otras muchas ciudades-patrimonio. Los constructores no son hermanitas de la caridad y se dedican a la construcción más rentable, la de las grandes mansiones por las que se pagan millonadas. Y esto no habrá quien lo cambie si no se crean incentivos a la rehabilitación y si no se consigue la imprescindible colaboración público-privada, de manera que bien está la parafernalia de escaparate para la Unesco, pero vamos a lo nuestro y en vez palabras, pasemos a los hechos.