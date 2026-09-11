Opinión
La partida pel futur
Fa tres setmanes hi va haver una manifestació important a Mallorca i n’hi ha una de convocada a Eivissa pel dia 20 de setembre. Són manifestacions contra la massificació i demanant el decreixement turístic a les illes i contra l’expulsió dels residents de ca seua. Expulsats pel lloguer turístic, expulsats pels preus, expulsats per un espai públic orientat al visitant. Són manifestacions contra l’explotació dels recursos naturals. Són, en definitiva, manifestacions a favor de poder viure i viure bé i no haver d’amagar-se o fugir. En el cas d’Eivissa s’ajunta amb la protesta contra l’ampliació de l’aeroport i és una bona notícia l’emergència del grup de joves que lideren les accions. Gent jove que ha entès que és una partida en la que s’hi juga una part fonamental del futur.
La societat ha aixecat la veu contra un model econòmic i social que no només no proporciona qualitat de vida a la població resident, sinó que l’expulsa durant mig any perquè destorba al negoci. Paradoxalment l’evolució del model turístic cap a més ‘qualitat’ ha significat més pressió, rècords de visitants i rècords de despesa per turista i dia però més treballadors, que signifiquen més demanda d’habitatge, més congestió dels serveis públics i menys qualitats de vida. El problema ja no és de buscar turistes que paguin molt per tot, ja hi són, el problema és qui captura i com els beneficis i qui suporta i com els costos.
Ho hem dit moltes vegades: el què passa no té res d’estrany o imprevisible. El desgavell actual és fruit d’un model econòmic determinat que ha fixat durant dècades l’augment dels turistes com a objectiu. D’uns governs que no han intervingut per controlar res, ni l’urbanisme, ni l’activitat, ni l’ordre públic, ni res de res. Les Illes Balears, però sobretot Eivissa, s’han convertit en l’exemple mundial de com no haurien de ser les coses. ‘Balearització’ és un terme aparegut els anys 60 a Europa per definir la destrucció del litoral per fer lloc al turisme de masses. Resulta però, que és un terme que ha quedat desfasat pel pas del temps. Desfasat per anar a pitjor. No només no s’ha corregit res d’aquells anys, sinó que s’ha empitjorat en molts àmbits. En particular, ple el litoral, s’ha construït l’interior i s’ha continuat consumint aigua i recursos naturals per sobre de les possibilitats.
A Eivissa el contrast entre el luxe de les discoteques, els dj, els iots i les celebritats i la misèria de la gent que viu en campaments de xaboles ha donat la volta al món. L’illa dels filòsofs i artistes del segle XX convertida en l’illa dels horteres, macarres, traficants i putes del segle XXI. Si Benjamin i Sert aixequessin el cap, tornarien a caure morts de l’ensurt.
El creixement de la població d’Eivissa les darreres dècades és brutal i no hi ha societat que pugi aguantar la multiplicació de la població gairebé per tres sense que saltin totes les costures del benestar. Augment de l’activitat econòmica, augment dels llocs de treball —afiliats a la Seguretat Social i gent que treballa en negre—, i en definitiva un augment brutal de la població, però un augment molt menor de la renda per càpita i pèrdua de posicions relatives. No és un problema exclusiu d’Eivissa, la resta d’economies intensivament turístiques van pel mateix camí, però Eivissa és un cas extrem.
Hi ha gent que intenta parlar dels problemes del sector només en termes de molèsties puntuals. Coses que passen. En el model turístic hi ha dos parts o dos costats. Un és el marge extensiu, que vol dir quanta gent ve, quants turistes visiten l’illa cada estiu i quant per sobre està això de la capacitat de càrrega —ambiental, demogràfica, social, etc. de l’illa. El segon marge és què passa quan els turistes ja són aquí. Aquí la situació s’ha escapat de les mans fa molt temps a qui se n’hauria d’ocupar: disbauxa, accidents, soroll, seguretat, drogues, brutor, etc. El segon problema és conseqüència del primer i no té solució sense atacar el primer.
Quan es veu la situació de Sant Antoni aquest estiu —les macro festes a sa Pedrera o a la platja, els dos policies municipals treballant perquè els altres 28 estaven de baixa el dia de l’eclipsi, etc.— un compren que els problemes són fàcils d’entendre, però impossibles de solucionar sense posar-hi alguna cosa per part dels que n’han de tenir cura.
En definitiva, hi ha dos opcions: adaptar el turisme a la societat i el territori o adaptar el territori i la societat al turisme. Seguir parlant de turismefòbia i de buscar consensos és marejar la perdiu. Cal que les autoritats, el Govern, el Consell, els ajuntaments passin de les paraules als fets. No sé si saben aquella història de la classe de biologia on s’explicaven les característiques dels animals de la sabana. I diu la mestra, «la hiena menja carronya, s’aparella i es reprodueix una vegada l’any i té un riure molt característic» i salta un estudiant i diu: «però si mengen carn podrida i no ho fan més que una vegada l’any, de què riuen?». Això és el que pensa molta gent quan veu els governants riure i treure pit. Amb la que cau, de què riuen?n
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