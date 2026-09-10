Opinión | Para empezar
‘U’ de uva
Mentiría si dijera a qué edad aprendí a leer, pero sí fui precoz, a tenor de lo que he oído contar a mi madre. Tener una hermana mayor ayuda a ir un poco por delante de otros niños de la misma edad.
Sí recuerdo las cartillas de lectura, esas que enseñaban sílabas con pictogramas. Recuerdo las cerezas brillantes de la sílaba «ce». Mi madre cuenta que, cuando mi hermana leía con ella la cartilla y llegaba a la letra «u», yo repetía: «u de uva». Entonces, aprendíamos a leer con aquella tipografía tan bonita, de caligrafía, que parecía manuscrita.
Aún conservo los libros con los que aprendí a leer. La protagonista era Pepa. A mi hijo le encanta que se los lea, aunque contienen algunas imágenes que hoy quizá no serían políticamente correctas, como aquella en la que Pepa coge la pipa de su padre.
Ahora los niños aprenden primero a leer en mayúsculas y después en minúsculas, y se insiste en que no hay que forzarlos. A mi hijo le encantan los libros. Tiene en casa una biblioteca de la que ya me hubiera gustado disfrutar a mí. Poco a poco, mis libros van desplazándose a la parte alta de la estantería y algunos acaban en Vinted.
La biblioteca me ha salvado la vida en cuestión de espacio, igual que el ebook, y también en lo económico. Aunque, si algún libro le gusta mucho y lo saca más de dos veces, termino comprándoselo.
Pese a todo, cuando le digo que lea, muestra rechazo. «Lee tú, mamá», me dice, argumentando que se cansa. Hablando con una amiga que tiene una hija de siete años, me comentaba que siente que no lee bien para su edad. Ambas venimos de la EGB y seguimos bastante ancladas en aquella forma de educar que, al menos a nosotras, nos funcionó bien.
Y justo con este runrún en la cabeza leo que España se ha pegado un batacazo en el último informe PISA, con el peor dato de su historia. Y coincide que donde más flojeamos es en matemáticas y lectura. Las islas, además, se sitúan en la parte baja. La pelota no está solo en el tejado de la escuela, sino también en el de casa: más bibliotecas y menos pantallas.
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