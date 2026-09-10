Sant Joan ante el reto de alargar la temporada

Ibiza enfrenta desde hace años un problema estructural que se conoce como estacionalidad turística. La alta concentración de visitantes en verano satura las infraestructuras, presiona el entorno natural y sobrecarga los servicios públicos. En cambio, tras la temporada, la actividad baja de golpe y en gran parte de la isla da la sensación de que se echa la persiana. El reto no es atraer más turistas sin control, sino repartir la actividad turística a lo largo del año. Ibiza no es solo sol, playa y ocio nocturno; es naturaleza, patrimonio, cultura, gastronomía y tradiciones. Ahí es donde la desestacionalización puede convertirse en una oportunidad para avanzar hacia un modelo turístico equilibrado.

De los cinco municipios de la isla, Sant Joan tiene una situación particular. Al estar más alejado del modelo del ocio nocturno, su oferta está enfocada a un turismo familiar, tranquilo y de sol y playa. Pero esta dependencia del producto veraniego agrava la estacionalidad y provoca el cierre masivo del comercio y la hostelería al terminar la temporada.

Para hacer frente a esta situación, el Ayuntamiento ha empezado a mover ficha con acciones para diversificar la oferta y atraer visitantes en meses como marzo o noviembre. Destacan la red de rutas de senderismo homologadas, los itinerarios para bicicletas eléctricas y la futura Gran Ruta de 50 kilómetros. También se están impulsando otros recursos, como la organización de talleres y actividades relacionados con la artesanía y tradiciones locales y el mercadillo de Sant Joan, cuya participación ha superado las expectativas que tenían.

Estas medidas son positivas porque refuerzan la identidad de Sant Joan y muestran que el norte de la isla puede ofrecer mucho más que playas en verano. Sin embargo, su alcance es todavía parcial. Crear rutas o promocionar el entorno no garantiza por sí solo la llegada de visitantes fuera de temporada si la oferta complementaria está cerrada, la conectividad es insuficiente o los servicios no permanecen abiertos.

A partir de aquí se plantean varias recomendaciones. En primer lugar, apoyar a las empresas locales con bonificaciones municipales para que comercios y restaurantes mantengan la actividad todo el año. En segundo lugar, desarrollar el turismo de salud y bienestar, pudiendo reaprovechar establecimientos hoteleros frente al mar, por ejemplo, en invierno para instalar balnearios, medicina integrativa, talasoterapia o retiros en la naturaleza. Este tipo de oferta podría atraer a un público diferente, menos dependiente del verano y más interesado en la calidad del entorno y la desconexión. En tercer lugar, mejorar la digitalización municipal, con una plataforma web actualizada que permita promocionar y consultar toda esta oferta diversificada que se ofrece. Y, en cuarto lugar, elaborar un plan estratégico municipal con objetivos concretos, que coordine las actuaciones públicas y privadas y permita medir los resultados a largo plazo para ver qué funciona realmente.

Sant Joan tiene recursos suficientes para convertirse en un referente de turismo familiar, activo, sostenible y de bienestar. Pero su caso también deja una lección para el resto de municipios: la desestacionalización no se consigue solo con promoción, sino con planificación, servicios abiertos, coordinación institucional e implicación del sector privado. Solo así Ibiza podrá avanzar hacia una temporada más larga y un modelo menos dependiente del verano.