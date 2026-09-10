Los países felices también lloran

Y eso es lo que está pasando actualmente en Noruega, que está despidiendo a su querido rey Harald V, fallecido el 28 de agosto a los 89 años. El rey se ganó a su pueblo con gestos como las lágrimas que vertió públicamente en el homenaje a las víctimas de los atentados de Oslo y Utøya del 22 de julio de 2011, cuando Anders Behring Breivik, un terrorista de ultraderecha, colocó una bomba en una furgoneta en el complejo gubernamental de Oslo que dejó ocho muertos. A continuación, disfrazado de policía, se dirigió a la isla de Utøya, donde se celebraba un campamento de las juventudes del Partido Laborista, y disparó matando a 69 jóvenes.

El motivo: el odio a la diversidad cultural, al islam y a la democracia.

Es curioso que tres de los países más desarrollados del mundo; Noruega, Suecia y Dinamarca; considerados por ellos mismos como felices, estén representados por monarquías parlamentarias ampliamente aceptadas por la ciudadanía. Llama la atención esta aparente contradicción entre un país avanzado y algo considerado en muchos sectores como obsoleto. En Noruega, un 72% de la población aprueba la monarquía.

Frente al capitalismo salvaje que domina el mundo y nos ahoga como una gigantesca anaconda que primero nos hipnotiza con sus seductores productos y, al despertar del hechizo, vemos que nos ha dejado con los bolsillos vacíos, las casas y los contenedores abarrotados de trastos e inutilidades, y ríos, mares y campos inundados de residuos que nos dañan en todos los sentidos.

Noruega representa un soplo de aire fresco, una luz al final del túnel, una esperanza de que las cosas pueden mejorar, con un modelo de educación, una sanidad, una gestión eficaz, una eficiencia energética y un respeto por el medio ambiente admirables. La sensatez puesta al servicio de la ciudadanía.

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, se casó en 2001 con la ciudadana Mette-Marit, dando un paso más en la normalización de las costumbres de la realeza en comparación con la gente corriente. Ella, además de no pertenecer a la nobleza —ese escollo ya se lo había saltado el padre de Haakon, Harald V, al casarse con la plebeya Sonja—, tenía un niño de tres años de una relación previa y un pasado «salvaje», según sus propias palabras.

El niño, aparentemente, creció integrado en la familia real como uno más, pero el asunto no salió bien. Marius Borg Høiby se adentró en el consumo de drogas y alcohol y antes o después vinieron problemas de salud mental y numerosos conflictos y, como colofón, una condena de cuatro años por varios delitos, incluidas dos violaciones.

Y como las desgracias nunca vienen solas, Mette-Marit, afectada por una fibrosis pulmonar que requirió un trasplante de pulmón en junio de 2026, se vio envuelta recientemente en el escándalo a raíz de la revelación de sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein después de que este hubiera sido condenado, una relación que ha suscitado duras críticas y que ha colocado a la familia real noruega bajo el foco público. Ella explicó que había sido manipulada, y yo la creo.

Marius, que se encontraba bajo arresto domiciliario, recibió autorización para asistir a la despedida del rey Harald, que actuó en su vida como un abuelo. Todos le hemos podido ver cargando el ataúd como un miembro más de la familia por los pasillos del palacio real.

Y ahí es donde surge la polémica.

¿Está bien esta aparición o está mal?

Muchos dirán —ya lo dicen— que está mal, que no debería haber hecho acto de presencia. Comprendo esta postura, especialmente por el dolor que estas imágenes pueden suponer para las víctimas. Pero si la familia quiere realmente dar una oportunidad de reinserción a este joven, lo suyo es mostrarle que, a pesar de todo, ellos siguen ahí, a su lado, apoyándole, sin perjuicio de respetar y acatar las decisiones de la justicia.

Pero ¿debieron hacerlo precisamente allí y de esa manera? No lo sé. Solo sé que acompañarle no significa justificar sus actos ni restar importancia al dolor de las víctimas; significa no abandonarle.

Quien tenga la suerte de tener una familia inmaculada, donde nunca haya pasado nada de lo que avergonzarse, que dé gracias a la vida.

Los otros, los que no tenemos esa suerte, podemos encontrar en esta historia, a pesar de las dudas, un recordatorio de que no estamos solos en nuestra imperfección. Y un ejemplo de lo que significa permanecer unidos a pesar de la dificultad y el oprobio, magnificados en este caso por la fama, incluso cuando hacerlo supone enfrentarse al ‘qué dirán’, a las críticas y a la incomprensión.

Porque quizá, solo quizá, también en esto Noruega demuestre ir por delante: en no esconder las lágrimas, en no esconder los problemas y en no esconder a los suyos cuando llegan los momentos más difíciles. El tiempo nos lo dirá.

Mette-Marit, deseo que te recuperes.