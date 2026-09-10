¿Cómo se desactiva la falacia?

He oído y he leído múltiples comentarios a raíz de la victoria estallante de Alternativa por Alemania (AfD). Ciertamente, el resultado se vislumbraba, pero quizás no con la intensidad del recuento final, que ha significado una auténtico tsunami. En cualquier caso, lo cierto es que ha puesto sobre la mesa cuestiones políticas y morales que van más allá del resultado de unas elecciones, que van al tuétano del concepto de democracia y de la necesidad de preservar los valores que configuraron la convivencia y la civilidad después de la II Guerra Mundial.

Muchos de los comentarios van en la línea de constatar el fracaso de las maniobras conocidas como ‘cordón sanitario’ para evitar, en varios países y contextos, que la extrema derecha llegara al poder. Todo empezó, según cómo, en el 2002, cuando Chirac disputó a Jean-Marie Le Pen la presidencia de la República en una segunda vuelta histórica en la que ganó con un 82% de los votos. La mayoría de periódicos franceses titularon, al día siguiente de la primera vuelta, con un ‘NO’ estratosférico en la portada mientras que ‘Libération’, al día siguiente del escrutinio final, inundó la primera página con un ‘OUF’ enorme de alivio que llevaba, como sobretítulo, ‘82% pour la démocratie’. Aquello fue un estallido republicano, una auténtica victoria de la democracia, sí, en la que pesó más el fantasma del renovado fascismo que la confianza en un líder con muchos claroscuros. Desde entonces, ese empuje popular ha ido menguando, cada día más. La extrema derecha ha adoptado actitudes más condescendientes y asimilables y se ha vestido (disfrazado, podríamos decir) con ropas adecuadas para el consumo masivo. Cierto es que también ha habido reivindicaciones del pasado, negacionismo y símbolos nazis y que una determinada relectura de la historia se ha ido imponiendo, pero el tono general ha sido el de la táctica camaleónica.

En este sentido, las declaraciones del estrambótico ultra Roberto Vannacci, el líder de Futuro Nazionale, fuerza emergente, en este caso sí, del neofascismo más tronado, son ilustrativas. Dice que la victoria de AfD «se llama democracia» y añade que «si la mitad de la población les apoya, las acusaciones de extremismo se evaporan y desaparecen; el extremismo está en los extremos y el medio no puede ser extremo».

Dejando a un lado que Vannacci confunde conscientemente la condición de extremista (los planteamientos ideológicos extremos están allí, más allá del triunfo electoral) con la ubicación de los postulados en función de un resultado en las urnas, lo cierto es que tiene parte de razón. ¿Cómo defender la democracia de quienes quieren arrinconarla si esas mismas fuerzas llegan al poder gracias a la democracia? Es la famosa paradoja de Popper, formulada justo después de la caída del nazismo: una sociedad que tolera sin límites experimenta el declive o la destrucción de la tolerancia a causa de los intolerantes que se aprovechan de la sociedad que lo hace posible.

Los intolerantes ya no son extremistas porque han instalado el extremo en el centro. ¿Es así? ¿Cómo desactivar esa falacia?n