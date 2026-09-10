Opinión
Àngel Llàcer, un altre botifler
Àngel Llàcer ha declarat que, per tema pressupostari, no és viable dur a escena grans espectacles musicals en català i, com és tradició, l’han acusat poc menys que de botifler, cosa que, dit sigui de pas, a Catalunya és un elogi, només cal repassar la llista de botiflers per a desitjar ser-hi inclòs. En Llàcer fa càlculs i sap que, si produeix una obra en castellà, podrà representar-la en moltes altres places sense necessitat de nous actors, més assajos, noves cançons, traduccions i un munt de coses que es resumeixen en una sola: més despeses. Per no parlar que a la mateixa Catalunya s’assegura també més públic en castellà que en català.
El problema del català és que el seu mercat és minso. El que hauria de fer en Llàcer, per a cobrir despeses, és fer teatre en català amb les entrades al doble de preu. O al triple, així s’assegura que no hi hagi pèrdues i potser fins i tot en té per a un sopar amb tot l’elenc. Tots aquests defensors de la llengua que li tiren en cara l’ús del castellà, passarien per taquilla i es gratarien religiosament la butxaca, ja que el sacrifici seria pel català.
-Doni’m una entrada de les que costen el triple per a una obra en català-, li diran al taquiller, tot ficant-se amb orgull patriòtic la mà a la butxaca.
Això és el que un pensa que succeiria en veure tanta gent disposada als esforços més durs pel bé de la llengua catalana. La realitat seria tota una altra, ja que una característica del català és demanar sacrificis als altres, mentre un no arrisca absolutament res, el Vivales encoratjant el seu govern a romandre en els seus llocs a esperar l’arribada de la Guàrdia Civil mentre ell fugia amb nocturnitat i covardia, en constitueix el màxim exemple.
-Com? Entrades a aquest preu? Aquest Llàcer s’ha pensat que estem bojos. Anirà al teatre la seva tia.
-És una obra en català, bé s’ha de promocionar la llengua.
-Com si és en xinès, pel preu d’una entrada d’aquest musical, anem tota la família a veure la nova de Torrente.
Està clar que qui ha de perdre diners per la llengua és Àngel Llàcer, no els defensors del català. En Llàcer s’arruïnaria, però s’arruïnaria intentant salvar la llengua catalana, cosa que se suposa que hauria de ser un consol.
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