Opinión | Para empezar
Puesta de sol sin tambores sobre el Duero
El sol se pone sumergiéndose en el Duero y no se escuchan tambores, no hay nadie haciendo malabares con bolas de fuego y tampoco nadie aplaude cuando el disco desaparece tiñendo el río y el cielo de naranja. Desde luego, en este pueblo castellano no tienen ni idea de cómo despedir el día. Tampoco se ve por ningún lado una nube de turistas generando riqueza a cascoporro. Un desastre de modelo de negocio.
Después vamos a cenar a un bar. Dos cervezas, dos vinos de la ribera del mismo río, unas tapas y un plato de queso que aporta el propietario del local después de vanagloriarse, con razón, de que lo cura él mismo. Fuerte, aromático, con un fondo picante. Total: doce euros. Me dan ganas de advertirle de que soy turista para que me cobre algo más. En la isla de la que vengo podrían detenerle por dumping.
En la plaza la gente se sienta en las terrazas. Hay algún borrachín, claro, pero no es de importación. parece de producción local: no va en manada, no lleva pulsera de hotel y, hasta donde se sabe, no tiene intención de tirarse por ningún balcón. Los niños juegan al escondite inglés apoyados en el escenario preparado para las próximas fiestas, bajo la mirada despreocupada de sus padres.
Eso sí, cuando en distintos pueblos me preguntan de dónde vengo y respondo que de Ibiza, aparece inevitablemente un gesto de sorpresa, espanto o admiración por esa isla donde, según parece, atamos a los perros con longanizas. Aunque enseguida llega un comentario sobre la otra imagen, también mil veces repetida: gente viviendo en caravanas, tiendas de campaña o chabolas. La curiosa pirueta de hacerse cada vez más ricos mientras aumenta la pobreza. Lo que ahora llaman polarización socioeconómica y que viene a ser una versión actualizada del feudalismo.
Por cierto, en los restaurantes hay buenas viandas y buenos vinos, pero en ninguno tienen un dj pinchando suaves tonadas electrónicas mientras uno desayuna, come o cena.
Lo dicho: no tienen ni idea.
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