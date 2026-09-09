La situación de locales y venidos en Ceuta alcanza a estas alturas del mes de septiembre un problema que, lejos de resolverse, se está enquistando y ha creado una sensación de desamparo entre los ciudadanos residentes de consecuencias morales difícil de sobrellevar ahora y en un futuro. Existe un voluntariado dispuesto a ayudar a los migrantes (los medios de comunicación muestran estos actos solidarios a diario). Existen actitudes xenófobas de serie que no se corrigen ni con una educación adecuada. Existen los que creen en la convivencia pacífica de esas culturas en su mismo territorio (hasta el 31 de julio todo estaba dentro de una normalidad tolerada). Quería referirme a estos últimos, a los de la tolerancia como elemento de convivencia (vivir entre varias culturas y religiones, no es fácil). Estos días hemos visto por la tele como un colectivo de estos ciudadanos, poco dados a la protesta, han intentado por medios pacíficos impedir la creación de ‘guetos’ de migrantes frente a diversas instalaciones, una en concreto donde coinciden con una guardería y Educación Primaria por ‘miedo’ (han leído bien, miedo) a las influencias psicológicas (físicas también) sobre estos niños y niñas que pueden no comprender en su amplitud el porqué de esta medida. La anormalidad no sienta bien y perpetuarla va a crear un rechazo que afectará directamente a ese colectivo (el más amplio) que sin ser xenófobo, en su fuero interno acaba por buscar soluciones radicales en los extremos. Formentera es, venimos diciéndolo, una terminal de los ‘correos’ desde Argelia. Pese a que los ‘migrantes’ llegan y se van después de ser atendidos en las primeras necesidades en la isla. No obstante, el conteo sistemático de las pateras crea un clima de rechazo popular que se hace más ruidoso cuando se mezclan situaciones como la de Ceuta. Resolverlo es complicado. Hacerlo desde el respeto a los derechos humanos es de obligación, pero contemplando un equilibrio entre los derechos de unos y de los otros. No podemos olvidar esta segunda parte de la ecuación.

No quería acabar sin buscar entre las nostalgias el recuerdo a un libro del siglo XIX que describía la ‘urbanidad y las buenas maneras’ que se pierden con frecuencia, pese a la educación ‘de pago’ en el periodo vacacional como si les hubiera picado aquello de ‘barra libre’ y se saltan las mínimas normas de convivencia, las de la circulación, por concretar. En un aparco aquí (doble fila e impidiendo la circulación). Ahora cojo el atajo, aunque sea contra mano. A lo mejor es que el resto no entendemos sus normas y la educación se ha convertido en la anormalidad. Será por eso.