Ah, pero ¿hay autoridades en Sant Antoni?

La única evidencia fiable de que un tal Marcos Serra Colomar ocupa el cargo de alcalde de Sant Antoni es que dicha persona percibe su nómina todos los meses en calidad de máximo responsable consistorial. En cambio, si nos trasladamos al mundo real, resulta complicado hallar indicio alguno de que él u otros cargos municipales se estén ocupando de dicho municipio.

El actual consistorio es un auténtico regalo para cualquiera de esos espabilados y advenedizos que invariablemente aparecen todos los años de cara al verano proponiendo fiestas privadas en espacios públicos con la promesa de que estarán «totalmente controladas» y, por supuesto, con la consabida promesa de recaudación de fondos para alguna ONG.

Cualquier gobernante sensato despacharía a estos farsantes con la más diplomática de las sonrisas y la más cordial de las negativas, pero Sant Antoni no funciona así. Como si este pueblo fuera un páramo desolado en verano, totalmente aburrido y sin ninguna diversión, el Ayuntamiento decide entregar espacios públicos ya completamente saturados, como la playa de s’Arenal, a empresas privadas para que pasen a estar aún más saturados y, encima, privatizándolas solo para sus clientes. En una palabra: expulsar a los ibicencos de sus últimos rincones para entregarlos al vivales de turno.

Lo sucedido este año con sa Pedrera o s’Arenal, donde se permitió un fiestorro para 5.000 personas sin tener siquiera agentes de la Policía Local para controlar la seguridad, resulta indignante, pero no es algo nuevo. Sucede todos los años. Ya en 2023, el Ayuntamiento de Sant Antoni autorizó una fiesta multitudinaria en Cala Gracioneta, un espacio igualmente público. La fiesta, pese a ser impulsada por una entidad benéfica de la isla, incorporó un grupo de música electrónica y la playa se convirtió rápidamente en una pista de baile con música a todo volumen, mientras se prohibía el paso al público en general. El equipo de gobierno admitió haber autorizado los límites de ruido «por interés general».

La política turística del Ayuntamiento consiste en ahuyentar a marchas forzadas el turismo familiar reforzando y fidelizando el turismo de borrachera, el de estruendo y el de discoteca. Ha sido bajo el mandato de Serra Colomar y sus concejales cuando se ha destruido la convivencia en el pueblo de Sant Rafel, donde ha estallado una auténtica bomba de masificación de coches y personas (y cosas aún peores) por culpa de una monstruosa discoteca que nunca debió autorizarse. Todo, por no saber decir no y por someterse dócilmente a algunos empresarios antes que proteger a los residentes del pueblo. Del mismo modo, los dueños de los beach clubs ilegales y las discotecas encubiertas que funcionan desde sa Punta des Molí hasta ses Païsses pueden estar tranquilos: el Ayuntamiento nunca les molestará. Los vecinos tendrán que seguir sufriendo.

Preparémonos, un año más, para el día de cierre de las discotecas, con los horarios absurdamente ampliados por el Ayuntamiento para que estos locales hagan lo que les dé la gana. ¿Por qué Sant Antoni sigue dando permiso a estos excesos si es decisión suya y solo suya autorizar o denegar esos horarios especiales para los closing?

Es difícil no ver al alcalde y concejales del Ayuntamiento de Sant Antoni como simples marionetas de las grandes empresas turísticas, que son las que verdaderamente deciden cuándo pueden dormir los residentes y cuándo no, cuándo podrán circular por la carretera y cuándo tendrán que sufrir atascos, cuándo podrán ir a una playa o cuándo no… En resumen, la existencia del Ayuntamiento de Sant Antoni solo figura en los membretes de los impresos municipales y en los impuestos que pagan sus ciudadanos. No hay autoridades en Sant Antoni, más allá del campo de la ficción.

No hace muchos años, hubo un ayuntamiento en este municipio que, por primera vez en la historia, adoptó medidas como regular el tráfico rodado en la playa de Cala Salada, declarar Zonas de Protección Acústica en el West End y establecer horarios turísticos más pacíficos. El pueblo soberano, sin embargo, cuyo veredicto es siempre inapelable, decidió que no se debía seguir por ahí.

La degradación de Sant Antoni es un tema tan antiguo como la propia historia del turismo de Ibiza. Pero, mientras otros municipios han sabido ir mejorando y subsanando errores del pasado, Sant Antoni los amplifica y consolida. Pocos lugares hay con semejante vocación de manicomio.