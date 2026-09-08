Rumbo a un año electoral con problemas muy graves

Arrancan los motores rumbo a un año electoral con doble cita con las urnas en Balears: las locales y autonómicas de mayo y las generales, cuya fecha aún ignoramos pero que condicionan la política nacional, instalada en un griterío permanente que llena de ruido el discurso público. Es el momento de recordar a quienes se dan guantazos dialécticos que deben buscar soluciones para los problemas más acuciantes de los ciudadanos. El de la vivienda es prioritario, pues es una bomba de relojería que condena a gran parte de la población a malvivir en lugares indignos y a la frustración de no poder iniciar un proyecto vital. No basta con construir un puñado de viviendas sociales (que también son necesarias, pero absolutamente insuficientes), hay que intervenir el mercado con medidas que impidan la subida sin freno de los alquileres e impedir la especulación salvaje con la vivienda. Nadie habla de expropiar la propiedad privada, sino de hacer compatible el negocio con la necesidad básica de tener un hogar con unas condiciones mínimamente habitables. Tan urgente como afrontar la emergencia habitacional es cambiar el actual modelo turístico: ambos problemas están estrechamente relacionados, pues la falta de vivienda asequible es la consecuencia de este modelo basado en la búsqueda del máximo beneficio a costa de lo que sea: de la destrucción del medio ambiente, de esquilmar los escasos recursos y de las necesidades de los propios residentes. Un modelo económico que es una máquina de hacer dinero y al mismo tiempo de generar exclusión social, porque ni siquiera los trabajadores con sueldo tienen dónde vivir. Ahora que ya acaba este ciclo político, es hora de proponer decisiones valientes de cara al que comenzará en 2027. Hay consenso en que se deben poner límites al turismo para hacerlo compatible con la conservación del medio ambiente y con la población. Se acabó lo de que hay que aceptar y resignarse a las molestias del turismo porque es nuestra fuente de riqueza. Ponerle límites será lo único que garantice su futuro, que está ligado al futuro de los residentes y de los recursos naturales. Esperemos que los políticos que se preparan para la carrera electoral tengan esto claro. Lo contrario es ir al suicidio colectivo.