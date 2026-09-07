El sueño roto de Ibiza

¿Se acuerdan de cuando soñábamos? Pero soñar de verdad. Despiertas. Cuando entrecerrábamos los ojos, mirábamos al cielo para ver, en realidad más allá de Orión, y nos permitíamos viajar en el tiempo, al futuro, y fantasear. No estoy hablando de cuando éramos niñas, que también, y pasábamos la tarde imaginando que seríamos Madonna, astronautas, camareras con patines o una princesa Disney. No. Tampoco de la adolescencia. Ahí entrecerrábamos los ojos, pero porque aún no nos aclarábamos con el rímel y nos escocían las pupilas de los efluvios de las Anouk y Don Algodón con las que empezábamos a perfumarnos, y donde nos veíamos era en la universidad, siendo libres y yendo mucho de fiesta, o con un trabajo con el que nos haríamos de oro.

No, me refiero a si se acuerdan de cuando, no hace mucho, ya adultos, nos permitíamos soñar. Pensar dónde nos compraríamos nuestro primer pisito. Ese de trámite, pequeño y sin muchos lujos, que venderíamos luego para mudarnos a otro mejor. Nos permitíamos, incluso, soñar con cómo sería nuestro hogar. Yo lo quería con chimenea. Y con piscina. Y en el campo. Con muebles bonitos, de madera de verdad, y un porche emparrado. O en pleno centro, a un paso de librerías y bares, con mucha luz natural y tan acogedor como un abrazo calentito cuando tienes frío.

Podíamos soñar. Podíamos permitirnos fantasear con la posibilidad real de un futuro mejor. De progresar. De avanzar. De ver, año a año, cómo crecía nuestra cuenta corriente. Esto pasaba hace veinte, quince años. Antes de que la usura de andar por casa se adueñara de la isla como ya había hecho la usura con mayúsculas. Antes de que el autocuidado y el autoconocimiento mal entendidos digievolucionaran a una sociedad terroríficamente individualista y egoísta. Antes de que convirtieran este paraíso en la gallina de los huevos de oro.

Ya no podemos soñar. Ni con cómo será nuestra futura casa. Ni con una factura de la luz que no nos arruine. Ni con un sueldo que no nos obligue a hacer ingeniería de la miseria. ¿Se acuerdan de cuando soñábamos de verdad?