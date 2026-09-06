Bajo el lema “alcemos la mirada, cambiemos el mundo”, un grupo de 60 jóvenes de las diferentes parroquias de Ibiza y Formentera finaliza este domingo el Encontre Jove, que este año está de aniversario especial. Veinticinco años de Encontre Jove, cientos y cientos de jóvenes que han disfrutado en el entorno de es Cubells, en la Casa de Espiritualidad de Santa Teresa, en el Seminari de reflexiones, oraciones, juegos, amistades que perduran en el tiempo. Un espacio para compartir, desde lo más hondo del corazón, experiencias que han marcado vidas.

Ayudar a los más jóvenes a ser críticos con la realidad en la que vivimos. Escuchar el sufrimiento de otros jóvenes que, sin valores, han caído en la droga, en el alcohol, en el vacío existencial que los ha llevado a un pozo sin fondo, les ayuda a ver la realidad de manera diferente, sin perder la esperanza y sin miedo.

Días para, como nos invitaba el Papa León, “alzar la mirada” y ver más allá del individualismo reinante. Cómo hay gente que sigue dándose a los demás, no solo en el grupo de voluntarios que ha hecho posible estos veinticinco años de historia, tanto en la cocina como en el equipo de monitores, y en tantos comercios y entidades que apoyan esta iniciativa, sino también en tantos colectivos que han venido a compartir sus vivencias. Cómo han luchado para salir de la marginación, a veces resultado del consumo de sustancias que les ha dado un momento de placer, pero muchos quebraderos de cabeza.

En una de las pancartas en la manifestación en apoyo al pueblo ceutí, se leía: “No dejemos que el miedo nos quite la empatía”. Esto es lo que los responsables de este acontecimiento, que nuestros jóvenes esperan cada año, intentan alcanzar. Buscar motivos para no dejarse intimidar y ser muy empáticos con todo lo que nos rodea para poder así aportar nuestras cualidades, para no quedarnos en la queja, sino más bien para trabajar para cambiar el mundo. No está todo perdido; los jóvenes así nos lo recuerdan y así lo celebran año tras año, “Encontre tras Encontre”. A por veinticinco años más de amistades, de experiencias, de acercarnos a Jesús y sus enseñanzas, que hacen posible que no se pierda la esperanza.