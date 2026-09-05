Luz de gas a quien se queja del desmadre

No hay nada más desesperanzador que, de vuelta de las vacaciones, comprobar que todo sigue igual y que será difícil reintregrarse en la anormalidad de Ibiza, en este manicomio, como me comenta un compañero. Para comprobarlo bastan cinco minutos en el paseo de s’Arenal. Un turista fornido, de más de cien kilos, apenas se tiene en pie y se tambalea de un lado a otro (no lo finge) mientras su pareja, llorosa (y prudentemente apartada de ese borrachuzo), cuenta su calvario por móvil a alguien. Justo cuando un coche de la Guardia Civil pasa a su lado, él, en un ataque de ira, golpea sus manos y la empuja. Los guardias salen del vehículo y evitan que siga agrediéndola. Si se ha atrevido a agredirla delante de tanta gente, qué no hará a la pobre mujer cuando lleguen al hotel, comenta un testigo. Justo en ese momento, y en dirección contraria, tres jóvenes descamisados se dirigen al beach club del paseo. Uno de ellos, que parece que acabara de beber ocho cafés y tres Red Bull, ensaya un gancho y un uppercut delante de una superficie reflectante. Un Narciso violento que se cree Topuria y que, un minuto después, se lía a guantazos con un tipo que, también semidesnudo, sale del beach club. Los guardias de seguridad lo neutralizan, pero culebrea, se zafa y sale corriendo en chanclas. Ante tanta tensión, ante esa sensación de peligro constante, decidimos volver a casa. Esos mismos días desmantelan una red que vendía tusi, cocaína y ketamina en Sant Antoni, y además hallan en su guarida decenas de botellas de gas de la risa. No se podía saber que existía una conexión entre la venta de óxido nitroso y la de estupefacientes. De vuelta, son diarios los vertidos al mar. Todo sigue igual y no son pocos los que se quejan e, incluso, se revuelven porque no están dispuestos a que el turismo los expulse de su isla y les amargue la vida. Lo tienen difícil porque tanto las administraciones como el sector empresarial turístico ya han comenzado a hacerles luz de gas, a desacreditarles mediante campañas que niegan lo evidente: que sobran turistas, delincuentes, drogas y barcos fondeados sobre la posidonia, que hay masificación y que no se solucionan los problemas vitales de los residentes. Vamos, que son ilusiones ópticas y que se quejan por vicio.