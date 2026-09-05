Opinión | Tribuna
Invaïts per la brutor: pel dret dels infants i adolescents a espais nets
Des de l’APDE (Associació Professional de Docents d’Eivissa) volem fer un crit d’atenció a l’estat de neteja de l’illa, a totes les persones i entitats involucrades.
Encara que durant l’estiu, la població a l’illa d’Eivissa es triplica, durant l’hivern també patim el mateix escenari desolador: anem per on anem, trobem tot tipus de fems escampats: llosques, paquets de tabac, excrements d’animals, envasos de plàstic i papers s’acumulen per tot arreu. No cal parar-hi molta atenció; tant si condueixes com si camines, la brutor és visible a cada racó: als polígons industrials, a les mitjanes de les autovies, illetes i voreres de les carreteres, als aparcaments dissuasius i, fins i tot, als boscs i platges.
El problema d’arrel és un incivisme alarmant. Sovint es diu que els humans som l’espècie més intel·ligent del planeta, però cal preguntar-se: de debò?, quan som els únics capaços de degradar l’hàbitat que ens manté amb vida?
El que resulta més dolorós d’aquesta realitat és l’anestèsia social: ens hi hem acostumat. Sembla que ja no ens sorprèn caminar entre ampolles de plàstic, llaunes i residus de tota mena. I el més greu és l’impacte que això té en les noves generacions. Els infants i adolescents tenen el dret fonamental a créixer en una ciutat, unes platges, uns boscs i uns espais públics nets i dignes. En lloc d’això, estan creixent en un entorn on la degradació s’ha normalitzat. Veuen diàriament com es tiren envasos a terra, com els fumadors llancen llosques al carrer o com es deixen les restes d’un pícnic a la sorra de la platja, tot sense cap mena de conseqüència ni repercussió.
L’educació ambiental i els valors de respecte pel medi ambient no poden recaure únicament en les escoles. Cal una implicació directa de les famílies i, molt especialment, de les institucions públiques.
És urgent i imprescindible que els ajuntaments i el Consell Insular coordinin campanyes massives, visibles i reiterades amb missatges tan bàsics com necessaris: “No embrutis l’illa”. Cal reeducar la ciutadania en gestos tan simples com evitar llançar residus a terra, una responsabilitat que donàvem per assumida, però que clarament cal reforçar.
En aquest sentit, es podria impulsar una normativa que obligui tant les administracions com el sector privat (hotels, restaurants, comerços i AENA) a destinar un percentatge —per exemple, un 10% dels seus espais o fons de comunicació— a missatges de conscienciació i educació ambiental. Aquesta informació es podria difondre mitjançant múltiples formats: adhesius, pàgines web, xarxes socials, tanques publicitàries a les carreteres, marquesines d’autobús o pantalles a la zona d’arribades de l’aeroport.
Necessitem un canvi de mentalitat rotund en els nostres actes quotidians. Si cadascun de nosaltres es fes responsable de la seva brutor i, a més, recollís almenys un paper del terra cada dia, l’impacte positiu seria immediat.
Els nostres infants tenen dret a gaudir d’una illa neta, i nosaltres tenim el deure de llegar-los un entorn del qual se sentin orgullosos. Per què hauria de ser impossible aconseguir una Eivissa neta i cuidada?
Yolanda Cardona Costa és presidenta de l’Assocació Professional Docents d’Eivissa
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