Viajar al pasado: la hemeroteca de Diario de Ibiza (VIII)

Tal como dije en mi anterior artículo, fue sobre todo en la década de 1920 cuando se va tomando conciencia de que, para atraer visitantes a Ibiza, se precisa crear el entramado de toda una industria turística. La isla carecía −o contaba de manera insuficiente− con la infraestructura requerida para atender las necesidades de consumo de aquellos (publicidad, organismos de promoción turística, mejora de carreteras, ampliación de las líneas marítimas regulares, creación de una red hotelera…).

Empezaré por la publicidad. En este caso se puede decir que quien más ‘predicó’ sobre las ventajas de lanzar campañas publicitarias para situar a la isla en el mapa del turismo, fue precisamente quien más trabajó para descubrirle a los ibicencos el provecho económico de la industria turística: Diario de Ibiza (es Diari).

El 9 de junio de 1930 leemos en una de sus páginas: «El fomento del turismo no puede conseguirse sino a base de propaganda». Los redactores y los colaboradores de dicho medio no cesan de animar a sus paisanos con capital y espíritu emprendedor a invertir en los diferentes negocios que brinda esta nueva industria. Como muestra, se puede ver en el periódico el siguiente reproche por el hecho de que sea una empresa de fuera −de Palma− la que estuviera a punto de abrir la primera agencia de turismo en la ciudad de Ibiza, en octubre de 1932: «Lo que es lastimoso y hasta un poco vergonzoso es que sea una empresa forastera la que diera el primer paso, ya que, con tanta propaganda en favor del fomento del turismo ibicenco, propuesta por las columnas de este periódico, debiera haber habido algún industrial emprendedor que hubiese entendido nuestra ‘llamada’». En los últimos renglones del texto apreciamos el grado de compromiso que adquirió el equipo que conformaba es Diari con el desarrollo del turismo. Lo de «nuestra ‘llamada’» es muy significativo.

Asimismo, destaca en el mismo sentido este otro párrafo, del 26 de mayo de 1931: «Es necesario que los ibicencos hagamos lo necesario para organizar debidamente la atracción del turismo. Por de pronto debería formarse una especie de Patronato que realizara continuamente una entusiasta propaganda de lo mucho y bueno que en belleza artística, monumental y de naturaleza encierra nuestra isla».

Leyendo concienzudamente la mayor parte de es Diari de aquella época llego a la conclusión de que este resumía los atractivos turísticos de la isla en los siguientes: en lo cultural, el Museo Arqueológico y la arquitectura payesa; en lo paisajístico, la costa con sus playas, así como las zonas campestres del interior; y en lo humano, el carácter sencillo, juicioso, afable y hospitalario de sus habitantes, en su mayoría payeses. Luego, el tiempo iría imponiendo un dato incuestionable: de todos, el más popular entre los turistas sería el de las playas. Tenemos testimonios muy expresivos en el mismo periódico, que entrevista a visitantes extranjeros, como el del 27 de agosto de 1932: «Ha llegado un sportman alemán, de la Silesia, con quien hemos trabado alguna amistad. Nos ha interesado desde el primer día su impresión sobre Ibiza, y ha dicho: Es una isla feliz. Como belleza natural y principalmente admirando sus costas, encantador este país. Hablando de turismo, cree que habilitando una de las más próximas playas, facilitando algunas comodidades a los bañistas, como un modesto bar, un pequeño campo de juegos, etc., se haría de estos parajes un sitio verdaderamente ideal».

A pesar de su entusiasmo en defensa del turismo, a veces −en este caso, el 6 de mayo de 1929−, el rotativo cae en el desánimo: «En todas partes, menos Ibiza, se trabaja constantemente para atraer al turismo. Es una verdadera lástima que en Ibiza continuemos sin hacer nada en este sentido, pues muy poco trabajo tendríamos que realizar para atraer aquí buena parte del turismo que va a Mallorca y que hoy ya es una riqueza para la hermana mayor». Aquí se menciona el nombre de Mallorca, lo cual es harto frecuente, ya que se toma dicha isla como modelo en la gestión de la cuestión turística, tal como apunté en mi anterior artículo. Cuando es Diari apunta en múltiples ocasiones que la isla debería captar turistas también en invierno, habida cuenta de su benigna temperatura en dicha estación, también cita como ejemplo a imitar a la mayor de las Balears, como observamos en el ejemplar de la hemeroteca correspondiente al 4 de octubre de 1934: «…podemos muy bien propagar el nombre de la isla como una inmejorable estación de invierno. Así lo hace Mallorca, sin asistirle mayor razón ni más derechos. Convendría que se anunciara el nombre de Ibiza como una isla en la que se disfruta un clima ideal, como verdaderamente es así».

Además de las propias páginas del periódico, donde se hace apología continua de las excelencias del turismo y de Ibiza como destino ideal de este, se resaltan en sus páginas otras vías publicitarias. Una de ellas, no por sencilla y barata deja de ser efectiva: las tarjetas postales. Justamente en la entrevista del turista alemán, mencionado antes, añade este que «por el solo hecho de mandarles unas postales de la isla a unos compatriotas míos residentes en Madrid, me dicen que esperan la llegada de sus vacaciones para venir aquí enseguida».

Todos sabemos que no hay publicidad que se precie si no cuenta con un buen eslogan. Pues bien, a través de las páginas de es Diari de entonces se apuntaron varios para promocionar «la pequeña patria» isleña: «Ibiza, isla de la tranquilidad» y «Descansadero del turista en el Mediterráneo». Pasada la Guerra Civil española, se impuso la famosa frase acuñada por el pintor modernista Santiago Rusiñol en 1912, que rebautizó Ibiza con el calificativo de ‘la isla blanca’. Hasta donde yo he podido averiguar, la primera vez que alguien utiliza este sobrenombre en una publicación fue el alemán Thomas Schlichtkrull, personaje de gran interés que residió en Ibiza como profesor de idiomas, destacando también como defensor y promotor del turismo. Fue colaborador, asimismo, de es Diari. En 1932 publicó la primera guía turística de la isla en inglés (‘English Guide to Iviza’). En ella es donde se cita por primera vez lo de ‘Isla Blanca’.

Para acabar hoy, subrayo lo del turista alemán de Silesia, reproducido más arriba, cuando dice que ve a Ibiza como «una isla feliz». A modo de reflexión, me gustaría preguntar si en la actualidad sigue la isla conservando esa dicha. Ahí lo dejo, para deleite de mis lectores más sesudos. Y también la palabreja del apellido alemán Schlichtkrull, a fin de que aquellos que lo lean puedan ejercitar la lengua articulándolo silábicamente con buena voz, a ver si alguien lo pronuncia de corrido, porque la mía se me ha atascado sin remedio en el paladar al intentarlo.

(Continuará).

Andrés Ferrer Taberner es escritor