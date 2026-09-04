El turismo cambia, nosotros no

La relación con el turismo ha ido cambiando con el paso de las décadas y ahora, por fin, parece que nos centramos en su impacto en los recursos naturales y en algo tan básico y vital como la vivienda. Recuerdo que un avispado político me comentó ufano la suerte que teníamos en las islas por poder vivir de una industria de impacto cero. Se refería, hace décadas, a que en Ibiza y Formentera no había grandes instalaciones industriales contaminantes como las que salpicaban la geografía española y que fueron desapareciendo con la reindustrialización; la sociedad cambia, también la generación de sus bienes de consumo.

El turismo ha cambiado y sus impactos no se han afrontado con la urgencia y el empuje que requiere la protección del paraíso. Si hoy me encontrara con ese avispado político, le echaría en cara su falta de visión a medio y largo plazo. Claro que impacta, el turismo consume recursos y territorio (el volumen construido en las islas desde los años 50 es horrorosamente espectacular; y hay quien quiere más cemento con la excusa del problema habitacional), y ante estas evidencias poco o nada se ha hecho. No se han puesto límites, se ha seguido promocionando la llegada de más y más turistas; vitamina para el bolsillo. También recuerdo que otro enteradillo, esta vez empresario, me hizo una encendida defensa de los cruceros porque tampoco tenían impacto en las islas... Entiendo que con semejantes lumbreras estemos en una situación tan al límite.

Y llegamos a un momento clave, inusual y delicado. Inusual porque, por una vez, las iniciativas políticas surten efecto y ya vislumbramos la ansiada desestacionalización. Y delicado porque ese éxito puede provocar que el turismo invada épocas del año que, para la naturaleza, representan un alivio fundamental.

Para no perder la costumbre, hemos asistido impasibles a los cambios en nuestra principal y única industria. Y esa inacción sigue provocando un éxodo de residentes que, aunque no sea demasiado evidente, sí resulta continuo. ‘La isla nos está echando’ o ‘Ibiza morirá de éxito’ son dos frases que escucho con demasiada frecuencia y que espero que algún día sean un triste eco de lo que pudo ser y no fue.