Microplásticos en la sopa

A veces pienso que nos hemos hecho una lazada al cuello y estúpidamente la apretamos un poco más cada día. En muchos aspectos. Estamos mobilizados, con ‘b’ alta, con la dependencia que con el smartphone del demonio nos hemos creado. Y estamos movilizados, esta vez con ‘v’ baja, por la imperiosa necesidad que tenemos de coger el coche para recorrer 500 metros. A este fenómeno que alcanza todos los palos lo llamamos consumismo que, por supuesto, tiene su parte de exceso y derroche. Cualquiera puede ver que lejos de conformarnos con lo que necesitamos, siempre cumulamos. Por definición, el humano es insaciable. A partir de aquí, no puede sorprendernos que estemos convirtiendo los bosques y el mar en vertederos. Nada nos es hoy más propio ni nos identifica más que la mierda que generamos y soltamos aquí y allá.

La historia viene a cuento por una noticia que leo en estas páginas y que subrayo ingenuamente por aquello de evitar lo de mantenella y no enmendalla. He aquí la noticia: «Ibiza consume al año 480 toneladas de plástico de botellas de agua», es decir, 480.000 kilos, perdonen la redundancia. Y solo de botellas de agua. Me pregunto cuántas toneladas podemos sumar si añadimos los envases plastificados, briks, botellas y envoltorios de otros productos. Confieso que hace algunos años, cuando en casa decidimos separar con orden las basuras domésticas, ya saben, en azul, gris, amarillo y marrón en los contenedores ya familiares, verde, azul, amarillo, marrón y gris, según soltamos vidrio, papel, plástico, orgánico y rechazo, me quedé de una pieza al comprobar que en solo dos días llenábamos el envase al uso de 55 x 60 cm. ¡En solo dos días! El caso es que, como muchos, desconfiamos del grifo, que nos digan que es agua controlada sanitariamente nos entra por un oído y nos sale por el otro. No pensamos, en cambio, en la cantidad de microplásticos que, sin saberlo, engullimos al año. Y es que en esto de la sensibilización ambiental estamos en el pleistoceno. Es lo que hay.