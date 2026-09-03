El turismo, un tema universal para la ficción

Si son seguidores de los artículos de opinión de este diario, seguramente están familiarizados con las diversas críticas que realizamos a la gestión turística. Les voy a proponer otra manera de ver el asunto: ¿cómo se han acercado al tema los autores de ficción? Les voy a poner los primeros ejemplos que se me ocurran.

Para empezar, está la obra de teatro del noruego Henrik Ibsen, ‘Un enemigo del pueblo’ (1882). En ella, el doctor Thomas Stockmann inicia una cruzada para dar a conocer que las aguas termales del pueblo, que tantos turistas atraen, están contaminadas. Debido a la oposición a cerrar el negocio para realizar las reparaciones necesarias, pierde el respeto de sus vecinos, su herencia, su empleo y hasta su casa. Es de resaltar que la crítica de Ibsen no tiene clemencia con ningún grupo social: a nadie le interesa oír la verdad.

Otra pieza sobre un tema parecido es ‘La muerte en Venecia’ (1912), del Premio Nobel de Literatura alemán Thomas Mann. En ella, el escritor Gustav von Aschenbach se entera de que la ciudad está afectada por una epidemia de cólera, a pesar del secretismo al respecto para evitar la huida de los turistas. Mientras muchos visitantes abandonan Venecia, el protagonista evita trasladar la noticia a la familia de su amado, el joven Tadzio, para admirar más tiempo al chico. Aquí, la contemplación de la belleza es vista como un elemento que corrompe la moralidad. Les dejo a ustedes decidir hasta qué punto esto se corresponde con la sociedad ibicenca.

Por último, nos pasamos al cine para hablar de ‘Tiburón’ (1975), que tiene parecidos con ‘Un enemigo del pueblo’. Aunque el alcalde de la localidad de Amity Island inventa mil y una excusas para evitar cerrar la playa en plena temporada de verano por los ataques de un escualo, finalmente debe rendirse a la realidad. En este caso, la parte que nos interesa queda un poco más difuminada, puesto que el director, Steven Spielberg, prefirió centrarse en la captura del tiburón.

Seguro que ustedes pueden añadir muchos más ejemplos de críticas en la ficción.