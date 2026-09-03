Transformar la isla para no perderla

Con 3,7 millones de turistas en 2025, Ibiza batía un récord; y es que en un día de agosto pueden llegar a reunirse unas 352.000 personas sobre los 655 kilómetros cuadrados en las Pitiusas (Ibestat, 2026). Atónitos y, como si del día de la marmota se tratase, presenciamos como en cada temporada algunos sectores celebran estas cifras. Cifras que son bien recibidas por unos pocos, pero, para tener una panorámica general y poder aportar propuestas eficaces –sobre todo si lo que buscan es la «contención»– resulta necesario analizar otras cifras que también acumulan las islas.

Verano de 2025, el tercero más cálido en Balears desde 1961 con registros de 41,4 grados en Sant Joan (Rubio, 2025). Este mes de julio ha sido el más cálido desde que hay registros, con 2,9 grados por encima de lo normal, con temperaturas superiores a los 40 grados. A ello, sumar que el mar balear batió en agosto su récord absoluto: 29,7 grados de media regional y 33,02 en la boya de sa Dragonera. A lo anterior, una variable que no puede pasar inadvertida: la cuenca mediterránea en 2025 encadenó 190 días de olas de calor marinas (SINC, 2026). La de este verano, clasificada como extrema, también debe preocuparnos pues cubre más del 60% del Mediterráneo (Greenpeace España, 2026).

Pero un tema que nos preocupa es la temperatura del mar. La carga energética que se está acumulando, especialmente en el Mediterráneo, es combustible. Cuando el mar se sobrecalienta, evapora más agua y carga la atmósfera de energía; si en otoño llega una depresión aislada en niveles altos (conocidas como DANA), la descarga es de una violencia multiplicada. Y, por desgracia, ya lo hemos vivido. Recordemos el fatídico 29 de octubre de 2024, la DANA que dejó más de 600 litros por metro cuadrado causando la muerte a 231 personas en València (elperiodic.com, 2026). Al año siguiente, el 30 de septiembre de 2025, la DANA ‘Gabrielle’ registró 254 litros en 24 horas en la estación de Ibiza –más de la mitad de lo que llueve en un año entero–, activó la alerta roja, con la necesidad de activar recursos extraordinarios como la UME y llevó a la isla a pedir la declaración de zona catastrófica (El País, 2025; Europa Press, 2025). Dos semanas después, la DANA ‘Alice’ volvió a poner a Ibiza y Formentera bajo alerta. Con todo ello, lo que hemos visto desde hace unos años es que el calor que el mar va acumulando en verano trae consecuencias en otoño y las islas ocupan una posición preferente en esa situación.

Se han traspasado límites que sostienen el planeta y el bienestar de la humanidad está en riesgo al haber entrado en un espacio de incertidumbre. Y especialmente vulnerables son los archipiélagos. Pues una isla puede ser representada como el sistema Tierra en miniatura: no hay otro acuífero al que conectarse, no hay vertedero «fuera», no hay una costa de repuesto. Casi un tercio del territorio balear está en proceso de desertificación, con los peores datos en Formentera y el sur de Ibiza. 13 de los 16 acuíferos de Ibiza están en mal estado o contaminados (Diario de Ibiza, 2026), las desaladoras trabajan por encima de su capacidad mientras 14 hectómetros cúbicos de agua depurada se pierden sin reutilizar cada año (Novabalear, 2026), afectando a ecosistemas de gran valor como las praderas de Posidonia oceanica que presentan regresiones que pueden afectar gravemente a su supervivencia. A eso se suma un litoral también en peligro: subida del nivel del mar de hasta 76 centímetros a final de siglo, playas que perderán entre siete y 50 metros y arenales como Talamanca que podrían desaparecer en una década (Noudiari, 2026).

Frente a este panorama todavía –algunos– siguen midiendo el éxito en llegadas: 2.065 turistas por cada cien habitantes y el 89% de las llegadas concentradas entre mayo y octubre (Noudiari, 2025). Conviene ser claros: el problema no es el turismo ni quien visita la isla. El problema es un modelo que solo sabe crecer en una dirección –más visitantes, más coches, más cemento, más demanda de agua– sobre un territorio que cada año ofrece menos agua, menos playa y menos mar sano. Esas dos curvas ya se han cruzado.

Por ello precisamos de normas e instrumentos eficaces y reales. En 2025 se detectaron cerca de 5.000 embarcaciones fondeadas sobre posidonia en las Pitiusas; se levantaron 18 actas (IbizaPreservation, 2026), de nada sirve tener normas sin recursos para controlarlo. Ocho años después de la entrada en vigor del decreto de protección, los fondeos, los vertidos y el calor del mar siguen ganando la partida.

Con estos datos conviene preguntarnos: ¿Qué isla necesitamos, entonces? La respuesta debe pasar por una que priorice sus límites como punto de partida y no como un obstáculo que sortear. Aquí algunas de las medidas que considero necesarias:

Primero, el agua. Reutilizar los hectómetros cúbicos de agua depurada que hoy se vierten al mar y frenar la urbanización dispersa en suelo rústico, que extrae por encima de lo que asigna el Plan Hidrológico (Alianza por el Agua, 2025). Cerrar el ciclo: riego agrícola y de jardines con agua regenerada, control efectivo de pozos y tarifas que penalicen el despilfarro sin castigar el consumo doméstico básico. Ningún nuevo desarrollo urbanístico debería aprobarse sin demostrar de dónde saldrá el agua.

Segundo, el suelo. Cada hectárea de suelo rústico sellada es una hectárea que deja de infiltrar agua, producir alimento y sostener el paisaje. Moratoria de nueva urbanización turística, recuperación de los torrentes y de sus zonas de expansión y protección efectiva de la viña y el almendro, hoy en entredicho por el calor y las lluvias torrenciales.

Tercero, la energía. La ley balear de cambio climático obliga a alcanzar un 35% de energías renovables en 2030 y el 100% en 2050. Estamos muy lejos y cada año de retraso agrava la dependencia y la factura. Placas en cubiertas, aparcamientos y polígonos; comunidades energéticas de barrio; almacenamiento; desaladoras alimentadas con renovables para que producir agua deje de significar emitir carbono.

Cuarto, la movilidad. Implementar un modelo de limitación de vehículos que priorice de forma efectiva los criterios sostenibles a la vez que se apuesta por un modelo de movilidad, especialmente el transporte público, frecuente y asequible de tal forma que permita prescindir del vehículo particular. No sirven parches temporales que deban ser modificados año tras año. Es necesaria una red REAL de carriles bici y la electrificación de flotas. Se han dado pasos importantes, pero requieren de una implementación integral.

Quinto, el mar. La Posidonia sostiene a la isla. Fija carbono, protege las playas de los temporales y cría los peces. Hace falta una gobernanza azul de verdad: más agentes ambientales, campos de boyas ecológicas, control de vertidos y salmueras, reservas marinas dotadas de medios, y respaldo a los proyectos de restauración de praderas ya en marcha. Una ordenación marítima de forma ecológica, es necesaria una planificación espacial integral, una ley del mar balear que piense primero en la protección de ecosistemas marinos esenciales para todo lo demás.

Sexto, la economía. La isla dispone de un estudio propio de capacidad de carga socioambiental, que ya cifraba en 282.197 las plazas de alojamiento existentes; aplicarlo significa fijar un techo de visitantes coherente con esos límites, publicado y revisado cada año (IbizaPreservation, 2018). Añado cuatro medidas: desestacionalización real, con incentivos y no con eslóganes; destino íntegro de la ecotasa a agua, energía y restauración ecológica, con cuentas públicas anuales; diversificación hacia la investigación marina, la agricultura de calidad y la economía del conocimiento –una isla que solo sabe vender sol se arruina cuando el sol empieza a quemar–; y vivienda para quien aquí trabaja, sin la cual no hay cohesión que resista.

Nada de esto es una utopía, son medidas reales, posibles e incluso algunas han sido aplicadas en algunos territorios insulares. Pero nada de ello es posible sin decisión política y también exigencia ciudadana. Necesitamos un decrecimiento para poder tener un presente que pueda representar un futuro para nuestras hijas e hijos. Las islas pequeñas como las nuestras pueden ser laboratorios del mundo que viene, porque en ellas las consecuencias llegan antes y las soluciones se ven antes. Lo que hagan las Pitiusas en los próximos años se mirará en todo el Mediterráneo. El presente no pide otra temporada récord: pide otra isla, la que cuida el agua como lo que es, la que protege su mar como se protege una casa, la que entiende que su economía vive dentro de su ecología y no al revés. Transformar la isla para no perderla, ese es el mensaje pues no hay otra opción, porque no hay otra isla.