Recordar a los exiliados de Ibiza

El otro día tuve el enorme honor de entrevistar a los escritores e historiadores Sonya Torres y Miguel Ángel Cuello con motivo de la presentación de su libro ‘Antonio Roig Llivi (1919-2004): Superviviente del Holocausto y guerrillero por la libertad’ en Can Ventosa. Para una persona cuyo periodo preferido de la historia es el siglo XX y, en concreto, todo lo concerniente a las ideologías que se asentaron en él, fue una conversación larga y fructífera en la que no faltaron ojos llorosos por los males que tuvo que soportar el protagonista de la obra.

Torres me contó el paralelismo que se daba entre el catalán Antonio Roig Llivi y otros exiliados ibicencos de los que le estaba costando mares recabar información. «Muchos de los testimonios de primera mano ya ni siquiera están vivos», lamentaba la historiadora. Coincidimos en que mantener el recuerdo de todas las personas reprimidas por el franquismo era el deber de cualquiera que se quisiera considerar «democrático». Y personas en femenino, porque no solo tenían que huir los revolucionarios, marchaban familias enteras de sus tierras, incluidos las mujeres, las abuelas y los niños. A Argelia (que se nos olvida rápido), a América del Sur y a otros lugares de Europa. Donde sea salvo España. Huían en tropel del franquismo y del hambre de la posguerra. Dado que la mayoría de ellos no escribía, no se conservaría su memoria hasta que algún investigador encontrara una diminuta pista.

Bendita sea la tarea de los historiadores que, pese a las trabas burocráticas, las peticiones de información sin contestar, los archivos de prohibido acceso... investigan como si les fuera la vida en ello. Que buscan y rebuscan para que algún día salgan a la luz todos los males del fascismo y los genocidios del pasado y el presente. Porque es hurgar en la memoria de algo que no debe ocurrir nunca más en la Historia. Algo que en este país nos gusta mucho banalizar. «Contra el fascismo: ni olvido ni perdón», decían los supervivientes españoles de los campos de concentración. Palabras que deberían resonar con fuerza aún a día de hoy.