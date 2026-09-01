Opinión | Tribuna
Quina ciutat volem a costa del Mercat Nou canviantla seua ubicació
Durant les últimes setmanes s’ha parlat molt des futur del Mercat Nou. Des de la Plataforma “No al canvi d’ubicació del Mercat Nou” volem insistir en una idea: ens oposam al trasllat perquè aquest canvi implica també un canvi en el model de ciutat que volem per a Eivissa.
La documentació del projecte que vol dur a terme el consistori contempla un complex de prop de 22.000 metres quadrats, que inclou: un hipermercat de 1.800 metres quadrats, més de 2.200 metres quadrats de locals comercials, restauració, espais logístics, etc. Mentre que, per als paradistes del mercat, aquesta construcció suposa només un 4,5% de la superfície total. A més, una dada important són les 281 places d’aparcament subterrani de tres plantes que es volen construir a l’equipament públic esportiu en ple centre d’Eivissa.
El mateix Estudi d’Impacte Ambiental reconeix que aquesta oferta pot generar nous desplaçaments en cotxe i, per tant, més pressió sobre la xarxa viària de la ciutat. Per absorbir aquest trànsit, el projecte contempla actuacions com l’ampliació de la capacitat de part del carrer Aragó, que també suposarà eliminar places d’aparcament regulades de la zona blava.
És a dir, mentre es planteja construir un nou aparcament subterrani de pagament, també desapareixeran places d’estacionament en superfície que avui utilitzam els residents.
Si hem de modificar els carrers per absorbir els cotxes que generarà un nou aparcament, quin model de ciutat estam construint?
El mateix Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Eivissa planteja els aparcaments dissuasius com una mesura per deixar els vehicles fora del centre i reduir-ne l’accés. Per què, aleshores, apostam per construir centenars de places subterrànies al cor de la ciutat?
I encara més: a l’actual ubicació del Mercat Nou, l’Ajuntament també preveu un aparcament subterrani de 700 places sota la futura “zona verda”. En conjunt, parlam d’un miler de noves places d’aparcament al centre d’Eivissa, en el Parc de la Pau.
I per a qui seran aquestes places? Actualment, els residents disposam d’autoritzacions de zona regulada per un cost anual que l’Ajuntament preveu reduir dels 90 als 75 euros. En canvi, el nou aparcament reserva només 80 de les 281 places per a residents i preveu un abonament màxim inicial de 150 euros mensuals, és a dir, 1.800 euros anuals. I aquest preu podrà augmentar al llarg del període de concessió.
Estam davant una solució pensada per facilitar l’accés de la gent al Mercat Nou o davant una infraestructura amb una clara funció econòmica?
Qüestionam quin model de mobilitat volem impulsar. Eivissa és una ciutat petita: potser el repte no és ficar més cotxes al centre, sinó facilitar que es puguin connectar els aparcaments dissuasius, en l’extraradi de la ciutat, amb el centre mitjançant un transport públic de qualitat, com fan totes les ciutats que avui dia volen un model urbanístic més sostenible.
Pere Torres “Casetes” és portaveu de la Plataforma «No al canvi d’ubicació del Mercat Nou»
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