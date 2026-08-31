El cine que leemos

Hay un recuerdo cinéfilo que me asalta de vez en cuando. La pandemia dejó ancladas en mi memoria las sensaciones del día que volví al cine, cuando reabrieron las salas tras el confinamiento. Fue en el Phenomena y fue con ‘Dune’. El rojo intenso de la platea, los espectadores dispersos en sus asientos y con mascarilla… Sabía que aquella película exigía un ambiente de cine con mayúsculas. Se palpaba la inquietud ante el contagio, pero también algo parecido a la euforia contenida.

El cine, como el teatro, había sufrido con dureza la interrupción de la actividad. Entonces parecía difícil que se repusiera de otra estocada a la industria cultural. Pero lo ha hecho. La asistencia a los espectáculos ha remontado y el cine ofrece cifras de taquilla más que respetables, en parte porque ha sabido adaptarse a los tiempos y a los gustos.

La versión original campa hoy por las salas en películas hasta hace poco inimaginables: de ‘Spiderman’ o ‘La odisea’ a los últimos estrenos animados. Son los nuevos espectadores, adolescentes y jóvenes crecidos con los subtítulos, TikTok y los nichos culturales llegados de otros continentes. También son los cambios de tendencia que nos han convertido, probablemente, en la sociedad que más lee de la historia, aunque no sea necesariamente en libros.

Los cines han entendido la evolución de su audiencia, y sobre todo de la potencial. Se han abierto a turistas y expats, a estudiantes de paso, visitantes de ferias y congresos. Han dado más valor al rato de cine, con mejores asientos y horarios flexibles, y han ampliado la oferta: conciertos en ‘streaming’, pases nostálgicos, fútbol o alquileres para sesiones privadas.

En una transformación tan acelerada y exitosa, solo harían bien en no descuidar a una población envejecida cada vez más numerosa. No es que rechace la versión original: tiene dificultades para seguir subtítulos.Merece un equilibrio de películas dobladas en las sesiones, si no queremos excluir del cine a quienes ayudaron a consolidar la industria cuando eran jóvenes.