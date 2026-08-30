Gracias, Jan

Navegando por la red, he descubierto que el “A por ellos”, que gritaba la policía española mientras apaleaba a los catalanes que votaban el 1-O de 2017, ya lo utilizaban en los años 70, persiguiendo y golpeando a nuestros mayores cuando se manifestaban reclamando Libertad, Amnistía y Estatut d’ Autonomia. No nos engañemos, ellos no son los independentistas, somos nosotros, los catalanes. Por el hecho de ser y querer serlo.

La policía española puede actuar como el brazo represor del Estado, porque sus agentes, entonces y ahora, se sienten impunes ante la Justicia española. Cada quien juega su rol. Así, los nacionales pueden incautar la estelada y maltratar a un adolescente que se atreve a plantarles cara -bravo por él. Tumbado boca abajo en el suelo y esposado, le dan un codazo en la cara. Golpe de gracia. Por el mismo motivo, a pesar de que el TJUE haya reafirmado la legalidad de la ley de amnistía, el TS no la aplica y sueña con que el presidente Carles Puigdemont ponga un pie en suelo español para juzgarlo y encarcelarlo. El orden de los factores no importa. La cuestión es humillarlo a él y escarmentar a los catalanes.

Celebro, pues, que otro presidente, el del FCB, Joan Laporta, impecable y con tono sereno, defienda la catalanidad, la democracia y la legalidad de la estelada, enmarcada en el derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido en la Constitución Española. Y que con valentía haya substituido el homenaje a los jugadores de la selección española, ganadora del Mundial, por un acto de exaltación de la estelada.

De manera festiva, lo culés llenaron el campo de esteladas, gritaron in, in-de-pen-den-cia y cantaron ‘Els Segadors’ y el ‘Virolai’, reafirmando su identidad. Seguro que Montserrat ayudó con la victoria del Barça frente al Athletic. Mientras, el realizador de televisión de la LaLiga España, que servía la señal a DAZN, andaba loco pinchando planos cortos de los jugadores para no mostrar al mundo las banderas y la alegría de la afición en las gradas.

Este jueves en el Nou Camp hemos vivido un cambio de paradigma. La estelada ya es un símbolo de libertad.