Ahora que una ciudad española, Ceuta, está siendo víctima de un ataque de guerra híbrida y de sus consecuencias, especialmente las humanitarias, y el Gobierno ha tardado casi un mes en reaccionar, puede parecer frívolo hablar del ático de 485 metros cuadrados que una empresa pública de la Comunidad de Madrid compró, según todos los indicios, para residencia de la presidenta. Podría parecer trivial si no fuera, también según todos los indicios, un caso que llega rodeado de múltiples irregularidades. No hubo informes previos ni autorizaciones, ni declaración de uso, ni nada. Y si los hubo, se desconocen. Solo hay constancia de los 6,3 millones de euros puestos sobre la mesa. Que la compra del «local», como lo ha denominado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está bajo sospecha de corrupción no lo piensan solo los partidos de la oposición a Isabel Díaz Ayuso, que han interpuesto denuncias judiciales, también lo sostienen en privado dirigentes del PP. De hecho, tal y como se está desarrollando este oscuro episodio, la impresión es que Ayuso está siendo víctima del fuego amigo y que la filtración interesada de los detalles de la compra han salido de sus propias filas. Y Feijóo, al que ella se refirió el lunes como «otro político que vuelve de vacaciones», ha evitado apoyarla.

Hay quien sostiene que el objetivo es apartar a Ayuso de la candidatura en las elecciones de 2027 y quien piensa que es solo un pescozón para bajarle los humos. El tiempo despejará las dudas. Pero lo que sí es cierto es que a ella se la ve nerviosa, como desarbolada. Puede que sea solo un bajón anímico en un verano de graves incendios en la comunidad madrileña en los que se ha visto obligada a pedir ayuda al Gobierno, al mismísimo Pedro Sánchez del que ella es principal ariete. O puede que ella mejor que nadie sepa de dónde le están llegando los ataques e incluso puede que sepa por qué. Tratar de zanjar la crisis con la venta del ático y un castizo «chao pescao» no parece que le vaya a dar resultado, porque todo hace pensar que este asunto le va a pesar como un fardo.