Homenaje a Matrix en Sant Antoni

«¿Qué es real?», le pregunta Morfeo a un ojiplático Neo. «Si te refieres a lo que puedes sentir y oler, saborear y ver, lo real podrían ser señales eléctricas interpretadas por tu cerebro». En el Ayuntamiento de Sant Antoni han acordado que la explicación oficial para el lago artificial de la famosa fiesta egipcia es que no sabían si el agua era «real». A pesar de que el término ‘water’ sale en diez páginas de la memoria descriptiva, y de que hay planos donde la palabra se repite en varias ocasiones sobre un fondo sospechosamente azul, han decidido meter la cabeza bajo tierra y emular a Cifra, el personaje que acabó traicionando a los buenos en Matrix. «Sé que este filete no es real, pero MMMM», dice el muy judas, mientras se mete al buche un solomillo de aspecto inmejorable.

Pues eso, que no sabían si el agua era real. Dudar es bueno en general, pero llega un punto donde el recelo te puede acercar más al terraplanismo que a la verdad. Dudar de las evidencias se lleva mucho ahora, no hay más que ver cómo se pone absolutamente todo en tela de juicio, ya no se salvan ni los consensos científicos alcanzados por los tipos más sabios del planeta después de siglos de investigación. Ahora todas las opiniones valen lo mismo porque, eh, hay libertad de expresión. Igual que hay libertad para defender lo indefendible. Para decir lo que te dé la real gana porque total, qué más da, circula todo tan absurdamente rápido que el torbellino pronto se lo tragará.

«No te dije que sería fácil, te dije que sería la verdad», le dice Neo a Morfeo al final de ese mismo discurso donde le explica que, muchacho, esta es la cruda realidad. En el futuro distópico de Matrix dominan las máquinas, pero el único rey indiscutible de nuestra época sigue siendo el dinerito fresco. Eso sí que es real, a ver quién es el guapo que lo pone en duda. Matrix es una película premonitoria donde el descalzaperros empieza por una inteligencia artificial que se descontrola, ojito a navegantes. Pero sobre todo es una película mucho más verosímil que la Ibiza actual. Es más difícil creer algunas cosas que pasan aquí.