‘Xindriada popular’ en Cala Saladeta

Vivo en una ciudad turística desde que nací, pero nunca había sentido una presión como la actual. Es un fenómeno global que arrincona cada vez más a los residentes en todos los sentidos. Salir a comer fuera se ha vuelto prohibitivo a medida que los negocios de siempre ceden espacio a otros que llegan para hacer la temporada y ganar en pocos meses lo máximo posible. La vivienda que se construye es para rentas altas. Los alquileres, también.

Pero ir a la playa todavía es gratis. O eso parecía. Hasta eso empieza a quedar restringido para muchos residentes que, agotados por la masificación turística, acaban eligiendo la cala más cercana, aunque no sea la más bonita, para evitar caravanas, problemas de aparcamiento y la sensación de estar de más en su propia isla. Otros se refugian en la casa payesa con piscina de una amiga. No salir de mi urbanización, también con piscina, me permite imaginar una falsa realidad sin saturación. Estar en el agua en pleno agosto, nadando sin gente alrededor: no necesito más. Cuando veraneo en mi ciudad natal, me quedo también en mi barrio y busco tranquilidad.

La última vez que estuve en Cala Saladeta fue hace poco, en Semana Santa. Como tantas otras veces, una visita me llevó de vuelta a ese lugar maravilloso de aguas turquesas. Cuando vivía en ses Païsses solía ir mucho. Todavía no se había limitado el acceso en coche y yo madrugaba lo suficiente para marcharme justo cuando empezaba a llenarse de turistas a los que no parecía importarles la falta de espacio para tumbarse en la arena.

Por eso me gusta que Cala Saladeta sea el escenario escogido por la Associació de Joves d’Eivissa para celebrar este domingo 30 de agosto una ‘Xindriada popular’ contra la masificación turística. Porque reivindicar una playa no es solo protestar.

También es recordar que los residentes tienen derecho a disfrutar de su isla en verano, no solo cuando la temporada se acaba y los demás se van. Es recordar que todavía es posible volver a aquellos lugares perdidos.